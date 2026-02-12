Σύνταγμα: Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό

Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε στις γραμμές του Μετρό κοντά στο σταθμό Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις ανέσυραν το πτώμα ενός 65χρονου, το οποίο στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη–Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη–Ελληνικό.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.