Γεραπετρίτης για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Τα θέματα με την Τουρκία πρέπει να λυθούν βάσει διεθνούς Δικαίου, εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας

«Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μία ημέρα μετά το ραντεβού του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών, αξιολόγησε την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τονίζοντας ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν. Όπως σημείωσε στο ERTNews, δεν υπάρχει προσδοκία να εξαφανιστούν «διά μαγείας».

Η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε ότι στόχος της παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία.

Στα θέματα της ατζέντας περιλαμβάνονται το εμπόριο και η μετανάστευση, όπου η συζήτηση έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να αποφευχθούν κρίσεις. «Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία, η γεωγραφία είναι δεδομένη», τόνισε και συμπλήρωσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, της σύνθετης και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, είναι «σημαντικό να υπάρχει σχέση που να αποσυμπιέζει τις εντάσεις».

«Μέσα από αυτούς τους διαύλους μπορούμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι δεν θα παραχθούν κρίσεις»

Κατά τη χθεσινή συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι συζητήθηκαν όλα τα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα που αφορούν εμπόριο, μετανάστευση, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό. «Μέσα από αυτούς τους διαύλους μπορούμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι δεν θα παραχθούν κρίσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πλευράς, η ροή μεταναστών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από 860.000 το 2015 σε περίπου 21.000 σήμερα, καταγράφοντας μείωση 60% σε σχέση με πέρσι.

Για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ

Σε ό ,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού, τόνισε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ανάγκη για σταθερή επικοινωνία με τον γείτονα, ενώ η ελληνική πλευρά είχε προετοιμαστεί εκτενώς για όλα τα πιθανά σενάρια. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων ως επιτυχημένη, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί «χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία».

«Οι παραβιάσεις τα προηγούμενα χρόνια έφταναν 30 την ημέρα με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου ανά πάσα να πάσα στιγμή να είναι ορατός», είπε ο κ. Γεραπετρίτης προσθέτοντας πως σήμερα οι παραβιάσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Από το «Μητσοτάκης γιοκ» στο «πολύτιμε φίλε»

Ήταν πριν από 3 χρόνια όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωνε «Μητσοτάκης γιοκ» με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να βρίσκονται στο «ναδίρ». Τρία χρόνια μετά και κατά τη συνάντηση της Τετάρτης (11/2) ο Τούρκος Πρόεδρος αποκάλεσε «πολύτιμο φίλο» τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε δύο φορές τον «αγαπητό Ταγίπ».

Διαβάζοντας πίσω από τις «γραμμές» του χθεσινού ραντεβού, οι δύο πλευρές σίγουρα κλήθηκαν να κρατήσουν δύσκολες ισορροπίες παρά τις αβροφροσύνες και το καλό κλίμα της συνάντησης. Υπήρξαν μεν ήπιοι τόνοι με προσήλωση του πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου στα προσεκτικά δομημένα κείμενά τους ωστόσο στις δύσκολες πτυχές των ζητημάτων έγιναν περισσότερο παράλληλοι μονόλογοι, όπως όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι ώρα να αποσυρθεί κάθε απειλή, «τυπική» (εννοώντας το casus belli) και ουσιαστική (τις θεωρίες γκρίζων ζωνών) και όπως όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλούσε για «αλληλένδετα προβλήματα στο Αιγαίο». Και ενώ δεν έλειψαν τέτοιες γωνίες, οι διατυπώσεις έγιναν σε πλαίσιο διπλωματικής «ευγένειας», ενώ υπήρξε επιπλέον μέριμνα να μείνουν εκτός πρωτοκόλλου οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις στους ηγέτες, προς αποφυγή τυχόν αρρυθμιών στην προκαθορισμένη «χορογραφία», σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ».

Όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ακ Σαράι, στα 90 λεπτά της συνάντησης κορυφής παρουσία των υπουργών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και των διπλωματικών συμβούλων, αναμένεται να αποκαλύψουν σταδιακά οι εξελίξεις του επόμενου διαστήματος.

Ενημερωμένες πηγές, σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», υποστήριζαν πάντως ότι συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα «που έχουν προκαλέσει διαφωνίες» με συμφωνία ότι είναι προς το συμφέρον των δύο χωρών να διατηρηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας. Την ίδια ώρα 10 υπουργοί – υφυπουργοί της ελληνικής αποστολής με Τούρκους ομολόγους του άνοιγαν την ατζέντα «χαμηλής πολιτικής» καταλήγοντας σε έξι συμφωνίες.

Η αναφορά σε Ελευθέριο Βενιζέλο και Κεμάλ Ατατούρκ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κεμάλ Ατατούρκ, έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ύστερα από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, στην Άγκυρα.

Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, επίσης, ότι προσβλέπει στη συνεργασία των δύο χωρών και απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, τόνισε: «θα χαρώ να σας υποδεχθώ μαζί με τους υπουργούς σας στην Ελλάδα για την επόμενη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας».

Οι 7 συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας

Ελλάδα και Τουρκία, στο πλαίσιο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) μεταξύ των δύο χωρών στην Άγκυρα, προχώρησαν στην υπογραφή επτά συμφωνιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας, από τις επενδύσεις μέχρι τον πολιτισμό και την πολιτική προστασία.

Τα κείμενα είναι τα εξής:

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

Ολόκληρη η Κοινή Δήλωση Ελλάδας και Τουρκίας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν

Η ανεπίσημη μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκαν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της 6ης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Οι δύο ηγέτες συμπροήδρευσαν στη συνεδρίαση της έκτης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών ως συντονιστών και των Υπουργών αρμόδιων για το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών/Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών/Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας των Πολιτών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού και Τουρισμού/Πολιτισμού, Εθνικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης, Θρησκευτικών Υποθέσεων και Αθλητισμού, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας/Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, και Εμπορίου.

Οι δύο ηγέτες σημείωσαν τα εξής:

Η Τουρκία και η Ελλάδα τόνισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να προωθήσουν τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και την κατανόηση, σύμφωνα με τη «Διακήρυξη της Αθήνας για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία», η οποία υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της 5ης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να προωθήσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και να διευρύνουν τους τομείς συνεργασίας.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν τους αποτελεσματικούς διαύλους και μηχανισμούς επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και να εξαλείψουν αδικαιολόγητες πηγές έντασης, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή κλιμάκωση και οι κίνδυνοι για την επιτυχή διαχείριση των διμερών σχέσεών τους.

Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι η επέκταση της διμερούς συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ενισχύσει περαιτέρω την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή και θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς τους δεσμούς και να επιτύχουν τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε όγκο διμερών εμπορικών συναλλαγών μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Για τον σκοπό αυτό, δεσμεύτηκαν να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρηματικών κοινοτήτων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες του Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και άλλων σχετικών επιχειρηματικών ενώσεων και των οργανισμών προώθησης επενδύσεων των δύο χωρών.

Η Τουρκία και η Ελλάδα χαιρέτισαν τη συνέχιση του προσωρινού καθεστώτος θεωρήσεων Σένγκεν βραχείας διαμονής, με στόχο τη διευκόλυνση των τουριστικών επισκέψεων Τούρκων υπηκόων σε δώδεκα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν ότι, πέραν της υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ο τριμερής μηχανισμός συνεργασίας, στον οποίο συμμετέχει και η Βουλγαρία, έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Οι δύο χώρες τόνισαν τη σημασία της συνέχισης και της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία και την αναγκαιότητα της ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Και οι δύο χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας -ιδίως στον τομέα της διασύνδεσης ηλεκτρικών δικτύων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον εκσυγχρονισμό των κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Τα έργα αυτά ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη χωρητικότητα τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για ισχυρότερη συνδεσιμότητα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, καθώς και με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και για την περιφερειακή ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές εξέτασαν την πρόοδο του έργου κατασκευής δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στο Κίπι-Ιψάλα, σύμφωνα με τη συμφωνία του 2006. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας, της διαλειτουργικότητας του συστήματος και της περαιτέρω ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν την αυξανόμενη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, στον οικονομικό και στρατηγικό τομέα. Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής ενός διμερούς προγράμματος συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η Τουρκία και η Ελλάδα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μερίκ/Έβρος, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο χώρες αποφάσισαν να επαναδραστηριοποιήσουν την ad hoc μεικτή επιτροπή που συστάθηκε βάσει της κοινής δήλωσης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δασών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2010, με στόχο την εξασφάλιση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης του ποταμού Μερικ/Έβρος. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την κοινή δέσμευσή τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των πλημμυρών στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μερίκ/Έβρος, σε συνεργασία και με την άλλη παραποτάμια χώρα.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ως δύο σύμμαχοι, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία της συνόδου κορυφής της Άγκυρας που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου 2026 στην Τουρκία.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε διεθνείς οργανισμούς και, στο μέτρο του δυνατού, να υποστηρίξουν αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους σε διεθνείς πλατφόρμες.

Οι δύο ηγέτες προέβησαν επίσης σε εκτενή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με διμερή ζητήματα, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας/του κοινού σχεδίου δράσης και των συζητήσεων για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Tο κείμενο της Κοινής Δήλωσης Ελλάδας-Τουρκίας στα αγγλικά ΕΔΩ