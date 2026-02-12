Χατζηδάκης για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα: Είχε μια πορεία στην πολιτική ταυτισμένη με το ήθος

Enikos Newsroom

πολιτική

Χατζηδάκης για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα: Είχε μια πορεία στην πολιτική ταυτισμένη με το ήθος

Ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΟΡΕΝ, «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πως πριν από λίγα λεπτά έμαθε και εκείνος ότι ο Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε. 

«Το έμαθα πριν από 10 λεπτά. Συνδεόμουν μαζί του, όχι μόνο επειδή συμπορευτήκαμε πολιτικά» είπε αρχικά.

«Είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από μια ασθένεια»

«Συνδεόμουν προσωπικά μαζί του, δυστυχώς είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από μια ασθένεια. Πρόσφατα παρουσιάστηκε ένα βιβλίο για τον πατέρα του, που ήταν και εκείνος σπουδαίος πολιτικός. Είμαι πολύ στεναχωρημένος με το άκουσμα αυτής της είδησης. Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, είχε μια πορεία στην πολιτική ταυτισμένη με το ήθος» σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

 

14:22 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Καραμανλής: Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός...
14:17 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Βελόπουλος στον Realfm 97,8: Εξωτερική πολιτική για… τα μπάζα κάνουμε – Το μέλλον είναι δυσοίωνο με όσα γίνονται

«Εξωτερική πολιτική για τα… μπάζα κάνουμε» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στον Realfm 97,8 και την...
13:46 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Κοπή πίτας στο υπουργείο Εξωτερικών: Ο διάλογος Γεραπετρίτη – Λοβέρδου για το «πρωτόκολλο» και η τυχερή υπάλληλος

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά και την επιστροφή του Γι...
13:01 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Δένδιας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

Στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Νίκος Δένδια...
