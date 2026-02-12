Χατζηδάκης για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα: Είχε μια πορεία στην πολιτική ταυτισμένη με το ήθος

Ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΟΡΕΝ, «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πως πριν από λίγα λεπτά έμαθε και εκείνος ότι ο Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε.

«Το έμαθα πριν από 10 λεπτά. Συνδεόμουν μαζί του, όχι μόνο επειδή συμπορευτήκαμε πολιτικά» είπε αρχικά.

«Είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από μια ασθένεια»

«Συνδεόμουν προσωπικά μαζί του, δυστυχώς είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από μια ασθένεια. Πρόσφατα παρουσιάστηκε ένα βιβλίο για τον πατέρα του, που ήταν και εκείνος σπουδαίος πολιτικός. Είμαι πολύ στεναχωρημένος με το άκουσμα αυτής της είδησης. Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, είχε μια πορεία στην πολιτική ταυτισμένη με το ήθος» σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.