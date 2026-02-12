Αναστάσης Παπαληγούρας: Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Αναστάσης Παπαληγούρας

Πέθανε ο πρώην βουλευτής Κορινθίας και υπουργός της ΝΔ, Αναστάσης Παπαληγούρας. Στην ανακοίνωσή της η ΝΔ τον αποχαιρετά με θλίψη και συγκίνηση, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Στις εκλογές του 1981 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007. Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 πρωτεΐνες με αντιφλεγμονώδη δράση που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας, σύμφωνα με ειδικό

Ακράτεια ούρων στην εμμηνόπαυση: Γιατί οι ασκήσεις Kegel δεν αρκούν – Τι να κάνετε σύμφωνα με τους ειδικούς

Πολυτελής κατοικία: Τα νέα δεδομένα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Βόρεια Αττική

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας από 150 επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:22 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Καραμανλής: Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός...
14:17 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Βελόπουλος στον Realfm 97,8: Εξωτερική πολιτική για… τα μπάζα κάνουμε – Το μέλλον είναι δυσοίωνο με όσα γίνονται

«Εξωτερική πολιτική για τα… μπάζα κάνουμε» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στον Realfm 97,8 και την...
13:46 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Κοπή πίτας στο υπουργείο Εξωτερικών: Ο διάλογος Γεραπετρίτη – Λοβέρδου για το «πρωτόκολλο» και η τυχερή υπάλληλος

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά και την επιστροφή του Γι...
13:01 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Δένδιας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

Στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Νίκος Δένδια...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα