MasterChef: Ο Κουτσόπουλος εντόπισε αίμα στο κρέας – «Δεν χρειάζεται να δείξουμε βαθμολογίες»

Νέα δοκιμασία αποχώρησης έφερε ένταση και ανατροπές στο MasterChef, με καλεσμένο τον Μιχάλη Χάσικο. Η βραδιά, ωστόσο, σημαδεύεται από ένα σοβαρό λάθος, καθώς σε ένα από τα πιάτα που παρουσιάζονται στους κριτές εντοπίζεται αίμα στο κρέας, προκαλώντας σοκ και αμηχανία.

«Εγώ δεν θα το επιχειρήσω να δοκιμάσω»

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δεν κρύβει την ενόχλησή του και ξεκαθαρίζει: «Εγώ δεν θα το επιχειρήσω να δοκιμάσω», δείχνοντας πως το συγκεκριμένο πιάτο ξεπερνά τα όρια του αποδεκτού. Η απογοήτευση είναι διάχυτη, με τους κριτές και τον καλεσμένο chef να αποφασίζουν πως μία από τις προσπάθειες είναι τόσο προβληματική που δεν αξίζει καν να βαθμολογηθεί.

«Δεν χρειάζεται να δείξουμε βαθμολογίες», τονίζει ο chef Κουτσόπουλος, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τη σοβαρότητα της αστοχίας και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την αγωνία λίγο πριν από την αποχώρηση.

