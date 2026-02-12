Μετρό: Άτομο έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Σύνταγμα» – Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό Δημοτικό Θέατρο
Φωτογραφία: Intime

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα, το πρωί της Πέμπτης (12/02), στο Σύνταγμα όταν ένα άτομο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έπεσε στις ράγες του Μετρό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα ΑνθούποληΠανεπιστήμιο και ΑκρόποληΕλληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.

 

