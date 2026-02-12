Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο, παραβίασε κόκκινο φανάρι και «καρφώθηκε» σε σταθμευμένα οχήματα

Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη 39χρονος, χθες (11/02) τα ξημερώματα, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει, κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, προσκρούοντας σε δύο σταθμευμένα οχήματα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τους αστυνομικούς ελέγχους το τελευταίο 24ωρο συνελήφθη ένας ακόμη οδηγός, που φέρεται να έπιασε τιμόνι, έχοντας καταναλώσει προηγουμένως αλκοόλ.