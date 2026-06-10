Ιράν: Προειδοποίηση Αραγτσί προς τις ΗΠΑ – «Αποχωρήστε από την περιοχή αν θέλετε να είστε ασφαλείς»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω ανάρτησής του στο Χ, καλώντας τες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει καμία εχθρική ενέργεια αναπάντητη, εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Αμπάς Αραγτσί, Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, καλώντας τις να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας.
  • Ο Ιρανός υπουργός τόνισε ότι «οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη».
  • Ο Αραγτσί χρησιμοποίησε αυστηρό τόνο, δηλώνοντας: «Αν θέλετε να είστε ασφαλείς, αποχωρήστε από την περιοχή».

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Προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μέσω ανάρτησής του στο Χ. Ο Ιρανός υπουργός ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία εχθρική ενέργεια, ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας.

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας», ανέφερε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι «οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συνέχισε την προειδοποίησή του προς την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιώντας αυστηρό τόνο. «Αν θέλετε να είστε ασφαλείς, αποχωρήστε από την περιοχή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «η ιστορία του Περσικού Κόλπου έχει πολλά κεφάλαια με οδυνηρές μοίρες για τους εισβολείς».

Η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί έρχεται σε περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της θα απαντήσουν σε κάθε επίθεση ή απειλή.

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