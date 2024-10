Ύπνος: Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν έχετε αποφρακτική υπνική άπνοια

Ο Dr. Virend Somers, καρδιολόγος της Mayo Clinic, με εξειδίκευση στην υπνική άπνοια, λέει ότι είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει καρδιακά προβλήματα καθώς και άλλα προβλήματα υγείας. Ο Dr. Somers συνέγραψε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology σχετικά με τη θεραπεία της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου και τον αντίκτυπό της στις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Τι συμβαίνει σε όσους πάσχουν από υπνική άπνοια

Όσοι πάσχουν από αποφρακτική υπνική άπνοια, έχουν δυσκολία στην αναπνοή όταν κοιμούνται, συνήθως χωρίς να το καταλαβαίνουν. Επίσης, εκδηλώνουν παύσεις στην αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου και νυστάζουν πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τα 5 παράξενα σημάδια της υπνικής άπνοιας

Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση άλλων ασθενειών και μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Συμβαίνει επειδή οι μύες του λαιμού χαλαρώνουν και φράζουν τον αεραγωγό.

«Η γλώσσα μπορεί να πέσει προς τα πίσω και μπορεί να φράξει τον αεραγωγό, προκαλώντας είτε ροχαλητό είτε απόφραξη», λέει ο Dr. Somers.

Όταν ένα άτομο αναπνέει κανονικά, το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα είναι συνήθως μεταξύ 95% και 100%. Ο Dr. Somers λέει ότι η αποφρακτική άπνοια ύπνου μπορεί να μειώσει τα επίπεδα οξυγόνου έως και 70% ή 60%. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει υψηλή αρτηριακή πίεση και να καταπονήσει το καρδιαγγειακό σας σύστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων.

Θεραπείες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών

Εάν διαγνωστείτε με υπνική άπνοια, πιθανοί τρόποι θεραπείας μπορεί να περιλαμβάνουν:

την απώλεια βάρους,

μηχάνημα συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών ή CPAP (Continuous Positive Airway Pressure – Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών),

ένα επιστόμιο σχεδιασμένο να κρατά το λαιμό ανοιχτό,

θεραπεία που εμποδίζει τον ύπνο ανάσκελα,

χειρουργική επέμβαση,

εμφύτευση συσκευής που διεγείρει τον αεραγωγό ώστε να παραμένει ανοιχτός κατά τη διάρκεια του ύπνου.

