Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα οι 6 συλληφθέντες – Για σκευωρία κάνει λόγο ο Λιόλιος, «έχω παραστατικά για τα 820.000 ευρώ» λέει ο διαιτητής

Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα αντιμετωπίζουν οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ενεργητική και παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση κακουργηματικού χαρακτήρα με βάση τον αθλητικό νόμο, αδίκημα το οποίο επιφέρει ποινή κάθειρξης, αν καταδικαστεί κάποιος, έως δέκα χρόνια.

Όπως τονίζουν δικαστικές πηγές στην ΕΡΤ, ακριβώς επειδή φέρεται να έχει τελεστεί το αδίκημα κατ’ εξακολούθηση, μπορεί να αποφασιστεί και προφυλάκιση των κατηγορουμένων εάν κριθεί σκόπιμο από εισαγγελέα και ανακριτή, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.

Οι συνήγοροι των έξι κατηγορουμένων, λαμβάνουν τώρα γνώση της δικογραφίας, με τους εντολείς τους να βρίσκονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι την ώρα της απολογίας τους στη μια το μεσημέρι της Παρασκευής.

Και οι έξι αρνούνται τις κατηγορίες, παρότι όπως αναφέρουν το μόνο που έχουν μέχρι στιγμής στη διάθεση τους είναι το προσχέδιο εντάλματος σύλληψης και όχι το κανονικό κατηγορητήριο. Επομένως περιμένουν να δουν το κατηγορητήριο, να ενημερωθούν και να απαντήσουν σε μία προς μία τις κατηγορίες.

Την Παρασκευή αρχίζουν οι απολογίες

Προθεσμίες για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε συλληφθέντες, που κατηγορούνται για την υπόθεση που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής θα απολογηθεί ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου, στις 10 το πρωί της Κυριακής θα απολογηθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ προθεσμία για την Δευτέρα (26/10) ζήτησαν και έλαβαν οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης.

«Έχω παραστατικά για τα 820.000 ευρώ» υποστηρίζει ο διαιτητής

Ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής, που θα απολογηθεί πρώτος, αποχώρησε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι και στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το μεγάλο ποσό των 820.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, αναφέρει ότι «το συγκεκριμένο ποσό δικαιολογείται από τις κανονικές απολαβές μου από το μπάσκετ, καθώς ήμουν διεθνής διαιτητής, διαιτητής στην Ευρωλίγκα και στις ελληνικές κατηγορίες μπάσκετ και έχω όλα τα οικονομικά παραστατικά προκειμένου να το δικαιολογήσω».

Για σκευωρία κάνει λόγο ο Βαγγέλης Λιόλιος

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται το κατηγορητήριο σε βάρος του, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιγράφονται σαράντα εννέα περιπτώσεις δωροδοκίας για σαράντα εννέα αγώνες, όπου στους πέντε αγώνες περιγράφονται συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που έχουν δοθεί κατ’ εντολήν του κυρίου Λιόλιου σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο ίδιος δηλώνει αθώος, λέγοντας ότι βρίσκεται σε χρόνια δικαστική αντιδικία με συγκεκριμένα πρόσωπα και παράγοντες στον χώρο του μπάσκετ. Σύμφωνα με τον συνήγορο του, από το 2022 έως το 2026 ο κ. Λιόλιος έχει υποβάλει τέσσερις μηνύσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, πρώην προπονητών και παραγόντων, συγκεκριμένης ομάδας και άλλων προσώπων και όπως αφήνει να εννοηθεί, η εμπλοκή του στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι αποτέλεσμα σκευωρίας.

Βρούτσης: «Αναστέλλονται οι επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ – Οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι στην Ομοσπονδία»

Την αναστολή των επιχορηγήσεων στην ΕΟΚ και νέους οικονομικούς ελέγχους στην Ομοσπονδία από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού:

Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Β) Ζήτησε τη διενέργεια

i) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων.

Πάνω από 930.000 ευρώ κατασχέθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Το ποσό των 931.463 ευρώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων για την υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων μπάσκετ, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΕΛΑΣ.

Οι έξι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί και το απόγευμα της Τετάρτης (21/10), σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Τα εντάλματα σύλληψης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στην Ευελπίδων και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες για να απολογηθούν στον 9ο τακτικό ανακριτή για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής θα απολογηθεί ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου, στις 10 το πρωί της Κυριακής θα απολογηθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ προθεσμία για την Δευτέρα (26/10) ζήτησαν και έλαβαν οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης.

Τα ευρήματα

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

931.463 ευρώ,

14 κινητά τηλέφωνα,

6 φορητοί υπολογιστές (laptop)

22 αποθηκευτικά μέσα USB,

2 ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

2 κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

3 μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

2 άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Εντοπίστηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή

Σε μια νέα εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης (22/10), έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή.