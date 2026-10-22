Σέρρες: Κλειστό για δύο ημέρες το 10ο & 24ο Δημοτικό Σχολείο – Έπεσαν σοβάδες στην είσοδο του κτιρίου

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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο 10ο & 24ο Δημοτικό Σχολείο στις Σέρρες, έπειτα από πτώση σοβάδων στην είσοδο του κτιρίου.

Ευτυχώς από την πτώση των σοβάδων δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Παναγιώτης Κεϊσογλου μαζί με υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και τι προκάλεσε την πτώση, διότι δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις (π.χ. υγρασία) και γι’ αυτό θα ελεγχθεί όλο το κτιριακό συγκρότημα.

Σύμφωνα με τον κ. Κεΐσογλου, από το πρωί της Παρασκευής, ειδικός εργολάβος εγκαθίσταται στο σχολείο με σκαλωσιά, προκειμένου να «χτυπήσει» και να ελέγξει σπιθαμή προς σπιθαμή ολόκληρο το κτίριο για την ανίχνευση τυχόν άλλων επικίνδυνων ή σαθρών σημείων. Στην περίπτωση που εντοπιστεί οποιοδήποτε άμεσο πρόβλημα, οι απαραίτητες επισκευές θα πραγματοποιηθούν αμέσως. Αντιθέτως, εάν διαπιστωθούν φθορές ή ανάγκες συντήρησης που δεν εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών, οι εργασίες θα προγραμματιστούν για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, όταν το σχολικό συγκρότημα θα είναι κλειστό.

Με απόφαση του Δήμου, το 10ο & 24ο Δημοτικό Σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Σερρών:

«Σε αναστολή λειτουργίας τίθεται από την Παρασκευή 23 έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, με απόφαση του Δήμου Σερρών, το 10ο & 24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, μετά την αποκόλληση τμήματος επιχρίσματος από την οροφή του εσωτερικού χώρου της εισόδου του σχολικού κτιρίου, η οποία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Δήμου Σερρών, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να διερευνήσει τις αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση. Το κλιμάκιο αποτελούνταν από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Παναγιώτη Κεΐσογλου και από μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκόλληση του τμήματος επιχρίσματος σημειώθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί εμφανής ένδειξη υγρασίας ή άλλης φθοράς στο συγκεκριμένο σημείο.

Κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας, προκειμένου να διερευνηθεί η έκταση του προβλήματος και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας.

Η αναστολή λειτουργίας κρίνεται αναγκαία, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος του κτιρίου, να προσδιοριστούν και να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις και να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας για τις μαθήτριες τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό.

Προτεραιότητα του Δήμου Σερρών είναι η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και η διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων.

Tα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης».