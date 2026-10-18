Η Σίσσυ Χρηστίδου στα εγκαίνια του εστιατορίου του νέου (μάλλον) αγαπημένου της

Ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο φαίνεται πως πέρασε η Σίσσυ Χρηστίδου, όπως τουλάχιστον γνωστοποίησε μέσω των σελίδων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, η παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του ΜEGA επέλεξε να ταξιδέψει μέχρι το όμορφο νησί της Κέρκυρας προκειμένου να δώσει το παρών στα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του επιχειρηματία Στέφανου Νεδέλκου με τον οποίο και τους τελευταίους μήνες φέρεται να είναι ζευγάρι.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους το πρώτο της κοινό βίντεο με τον γοητευτικό επιχειρηματία.

Δοκιμάζοντας ιδιαίτερες γεύσεις

Σε αυτό βλέπουμε τους δυο τους να κάθονται πλάι πλάι μαζί με αγαπημένα τους πρόσωπα αναμένοντας να δοκιμάσουν ιδιαίτερες γεύσεις που φτιάχνονταν, εκείνη τη στιγμή, μπροστά τους.

Όπως βλέπουμε, στην ιστορία που ανήρτησε η ίδια στα social media, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιάζει πιο χαλαρή και ήρεμη από ποτέ με μια casual ενδυματολογική επιλογή στο νησί της Κέρκυρας.