Παγκόσμιο ψηφιακό μπλακ άουτ: Σε ανεπαρκείς ποιοτικούς ελέγχους αποδίδουν αναλυτές το χάος – Η υπόθεση CrowdStrike και τα κενά στο σύστημα

Η ενημέρωση ρουτίνας του ευρέως διαδεδομένου λογισμικού κυβερνοασφάλειας της CrowdStrike, που προκάλεσε χθες Παρασκευή την κατάρρευση πληροφοριακών συστημάτων παγκοσμίως, δεν είχε προφανώς υποβληθεί σε επαρκείς ποιοτικούς ελέγχους προτού κυκλοφορήσει, αναφέρουν εμπειρογνώμονες του κλάδου.

Η νεότερη έκδοση του λογισμικού Falcon Sensor υποτίθεται ότι θα καθιστούσε ασφαλέστερα τα συστήματα των πελατών της CrowdStrike, θωρακίζοντας τα απέναντι σε επίδοξους χάκερ, επικαιροποιώντας τις απειλές από τις οποίες τα προστατεύει. Ωστόσο, ο ελαττωματικός κώδικας στα αρχεία ενημέρωσης προκάλεσε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά μπλακ άουτ των τελευταίων ετών, πλήττοντας εταιρείες που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft.

Τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, νοσοκομεία, ακόμη και κυβερνητικές υπηρεσίες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Η CrowdStrike έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες για την επιδιόρθωση των συστημάτων που επηρεάστηκαν, αλλά ειδικοί τόνισαν ότι η αποκατάσταση των προβλημάτων θα χρειαζόταν χρόνο καθώς απαιτούσε τη διαγραφή του ελαττωματικού κώδικα.

Τα προβλήματα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας λίγη ώρα μετά τις πρώτες ενημερώσεις συστημάτων, με τους χρήστες να αναρτούν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες υπολογιστών με μήνυμα κρίσιμου σφάλματος, την αποκαλούμενη «μπλε οθόνη του θανάτου» που ενημερώνει για την κατάρρευση του λειτουργικού συστήματος.

Δεν είναι σαφές πώς αυτός ο ελαττωματικός κώδικας συμπεριελήφθη στην ενημέρωση και γιατί δεν εντοπίστηκε προτού κυκλοφορήσει. «Ιδανικά, θα έπρεπε να είχε κυκλοφορήσει πρώτα σε περιορισμένη κλίμακα», τόνισε ο Τζον Χάμοντ, ερευνητής ασφαλείας του Huntress Labs. «Αυτή είναι η ασφαλέστερη προσέγγιση για να αποφευχθεί ένα γενικευμένο χάος, όπως αυτό», εξηγεί.

Στο παρελθόν είχαν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά εξαιτίας ενημερώσεων ασφαλείας. Μια ενημέρωση του λογισμικού προστασίας από ιούς της McAfee το 2010 είχε καθηλώσει εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές.

Το παγκόσμιο μπλακ άουτ λόγω της ενημέρωσης του λογισμικού Falcon Sensor καταδεικνύει την κυριαρχία της CrowdStrike στην αγορά. Πάνω από το 50% των μεγαλύτερων εταιρειών στις ΗΠΑ, ακόμη και η ομοσπονδιακή υπηρεσία κυβερνοασφάλειας (CISA), χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο λογισμικό.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι όταν την Πέμπτη, 18 Ιουλίου, η Microsoft ενημέρωσε κάποιους επιχειρηματικούς πελάτες της στις ΗΠΑ ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στις cloud υπηρεσίες του Azure και στη σουίτα Microsoft 365, καθώς είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία η προβληματική αναβάθμιση (update) ενός λογισμικού της CrowdStrike που επηρεάζει τη συνδεσιμότητα των δύο εταιρειών, σίγουρα κανείς δεν περίμενε το ντόμινο ψηφιακού «βραχυκυκλώματος» που εξελίχθηκε και πήρε παγκόσμιες διαστάσεις.

Τα πρώτα σημάδια του μπλακ άουτ παρουσιάστηκαν στις οθόνες όσων χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα (OS) των Windows, αφού ξαφνικά μπροστά τους εμφανίστηκε η λεγόμενη «μπλέ οθόνη» (blue screen of death/BSoD), που σηματοδοτεί ότι ο υπολογιστής αντιμετώπισε ένα κρίσιμο πρόβλημα, συχνά λόγω κατεστραμμένου κώδικα ή ασύμβατων προγραμμάτων οδήγησης (drivers), και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία του για να αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι τόσο αυτή καθαυτή η «μπλε οθόνη», αλλά οι υπολογιστές που επηρεάστηκαν για να την εμφανίσουν. Δηλαδή εκείνοι που βρίσκονται σε μεγάλες τράπεζες, κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανισμούς, επιχειρήσεις όπως ΜΜΕ και, φυσικά, στα αεροδρόμια.

Η κατάρρευση των αεροδρομίων

Τα προβλήματα στο δίκτυο και τις υπηρεσίες της Microsoft, επηρέασε πολλές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια παγκοσμίως, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις και προκαλώντας ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τους New York Times, οι Frontier Airlines και οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους Allegiant Air και Sun Country Airlines αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τις πτήσεις τους λόγω του προβλήματος, το οποίο ξεκίνησε στις 5:56 μ.μ. της Πέμπτης. Αργότερα, το πρόβλημα αυτό δημιούργησε χάος και ταλαιπώρησε εκατομμύρια επιβάτες που προσπάθησαν να ταξιδέψουν σήμερα.

Οι επιπτώσεις του ψηφιακού μπλακ άουτ δεν περιορίστηκαν μόνο στις ΗΠΑ αλλά επεκτάθηκαν αναπόφευκτα και στην Ευρώπη, όπου μεγάλα αεροδρόμια, όπως το Σίπχολ του Άμστερνταμ και το Γκάτγουικ του Λονδίνου, αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στα IT συστήματα τους, επηρεάζοντας τις λειτουργίες των αεροπορικών εταιρειών. Η KLM Royal Dutch Airlines ανέστειλε τις περισσότερες από τις υπηρεσίες της, ενώ το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο ανέφερε αρκετές δυσκολίες αλλά κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει κάποιες πτήσεις. Άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Air France, η Ryanair και η Iberia, αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους λόγω του προβλήματος στο λογισμικό – σε κάποιες περιπτώσεις, μέχρι και με χειρόγραφο check-in. Οι αεροπορικές εταιρείες ενημέρωναν τους επιβάτες μέσω των εφαρμογών τους αλλά και με μηνύματα για την κατάσταση των πτήσεων και τις αλλαγές που χρειαζόταν να γίνουν.

Στην Ιαπωνία, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Narita, οι επιβάτες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους όταν έλαβαν αυτόματες ειδοποιήσεις επιβίβασης από την United Airlines για πτήσεις που είχαν καθυστέρηση. Στη Νότια Κορέα, η Jeju Air ανέφερε ότι επηρεάστηκαν διάφορες υπηρεσίες, όπως οι κρατήσεις. Στην Ελλάδα, οι ταξιδιώτες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αντιμετώπισαν ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις στο check-in λόγω του προβλήματος. Παρόμοια προβλήματα παρατηρήθηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Συνολικά, από τις 110.000 προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις, 1.390 ακυρώθηκαν παγκοσμίως, δημιουργώντας τεράστια αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Τα προβλήματα στους υπόλοιπους κλάδους

Όπως ήταν αναμενόμενο, και καθώς το ντόμινο της διακοπής έριχνε όλο και πιο γρήγορα το επόμενο πλακίδιο, πολλά μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν διαφορετικού βαθμού προβλήματα.

Το ABC και το SBS αντιμετώπισαν μια σημαντική διακοπή δικτύου που επηρέασε σοβαρά τις λειτουργίες τους και την ικανότητά τους να μεταδίδουν ειδήσεις και άλλο περιεχόμενο. Το Channel 7 και το Channel 9, δύο μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Αυστραλίας, ανέφεραν λειτουργικά προβλήματα λόγω της διακοπής, τα οποία διατάραξαν την κάλυψη των ειδήσεων και τη μετάδοση των εκπομπών τους. Η News Corp Australia, ένας μεγάλος όμιλος μέσων ενημέρωσης, αντιμετώπισε επίσης διαταραχές που επηρέασαν τις διάφορες ειδησεογραφικές υπηρεσίες και πλατφόρμες της.

Το Sky News, το βρετανικό ειδησεογραφικό κανάλι, επηρεάστηκε ομοίως, καταφεύγοντας στην προβολή αρχειακού υλικού και εμφανίζοντας μηνύματα σφάλματος κατά τη διάρκεια του μπλακ άουτ, χωρίς όμως να σταματάει να εκπέμπει. Στη Γαλλία, πολυάριθμα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης προβλήματα, όπως το TF1 και το Canal+, δύο από τα κανάλια με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, αναφέροντας σε αναρτήσεις τους στο X ότι δεν μπορούσαν να βγουν στον αέρα. «Είμαστε όλοι στη σκηνή, αλλά υπάρχει μια γιγαντιαία βλάβη στην αίθουσα ελέγχου», έγραψε ο παρουσιαστής του TF1 Christophe Beaugrand-Guerrin.

Στις ΗΠΑ, μεγάλες τράπεζες όπως η Chase Bank, η Bank of America, η TD Bank, η Charles Schwab, η Capital One, η Wells Fargo, η US Bank και η Arvest Bank υπέστησαν σημαντικές διακοπές στις υπηρεσίες τους. Τα προβλήματα επεκτάθηκαν όμως σε παγκόσμιο επίπεδο, με τράπεζες σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική και η Γερμανία να αντιμετωπίζουν επίσης διακοπές. Για παράδειγμα, η ASB και η Kiwibank στη Νέα Ζηλανδία, η NAB και η Commonwealth Bank στην Αυστραλία και η Capitec Bank στη Νότια Αφρική, η οποία έχει 22 εκατομμύρια πελάτες, ανέφεραν σημαντικές διακοπές.

Επιπλέον, επηρεάστηκε το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, το οποίο δεν μπορούσε να δημοσιεύσει ειδήσεις και ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του, ενώ οι τεχνικές ομάδες εργάζονταν για την αποκατάσταση της υπηρεσίας. Παρόλα αυτά, το ίδιο το χρηματιστήριο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.

Οι επιπτώσεις της διακοπής έγιναν επίσης αισθητές από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στη Βρετανία, όπου οι πληρωμές με κάρτες σε αρκετά καταστήματα δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, με αποτέλεσμα οι πελάτες χωρίς μετρητά να μην μπορούν να κάνουν αγορές.

Στην Ουκρανία, το μπλακ άουτ επιβάρυνε περαιτέρω τη χώρα, η οποία ήδη αντιμετωπίζει τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιατρικές εγκαταστάσεις. Η Sense Bank, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ουκρανίας, και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone ανέφεραν προβλήματα, τα οποία όμως επιλύθηκαν γρήγορα. Ο αντίκτυπος στις στρατιωτικές επικοινωνίες, ωστόσο, παραμένει ασαφής.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας αντιμετώπισε επίσης σημαντικά προβλήματα, καθώς τα IT συστήματα σε διάφορα νοσοκομεία και ιατρεία «έπεσαν», επηρεάζοντας πολλές εγκαταστάσεις που βασίζονται στο ίδιο σύστημα πληροφορικής. Αρκετές ιατρικές μονάδες του NHS κήρυξαν κρίσιμο το συμβάν λόγω της διακοπής των λειτουργιών, η οποία κυρίως αφορούσε προβλήματα με το σύστημα EMIS, που χρησιμοποιείται ευρέως από τους γενικούς ιατρούς, και το σύστημα Varian, που είναι υπεύθυνο για τις ακτινοθεραπείες. Η διακοπή λειτουργίας του συστήματος Varian οδήγησε στην ακύρωση ορισμένων θεραπειών για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Η αιτία του προβλήματος

Το παγκόσμιο ψηφιακό μπλακ άουτ προκλήθηκε από μια ενημέρωση λογισμικού από την CrowdStrike, μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας μεγάλου κύρος, της οποίας το λογισμικό είναι αναπόσπαστο μέρος πολλών βιομηχανιών παγκοσμίως. Η διακοπή αυτή, που θεωρήθηκε «ιστορική» από ορισμένους ειδικούς, ανέδειξε την εύθραυστη εξάρτηση των παγκόσμιων ισορροπιών από το συγκεκριμένο λογισμικό και τις εκτεταμένες επιπτώσεις όταν προκύπτουν προβλήματα.

Η ενημέρωση προκάλεσε κρασάρισμα σε μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Ο George Kurtz, διευθύνων σύμβουλος της CrowdStrike, διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για περιστατικό ασφαλείας ή κυβερνοεπίθεση και ανέφερε ότι έχουν εντοπίσει το λάθος και έχουν αναπτύξει μια διόρθωση, αν και η εφαρμογή της θα πάρει χρόνο.

Οι αρχικές αναφορές περιέγραψαν το πρόβλημα ως «παγκόσμιο μπλακ άουτ», με τους επηρεαζόμενους χρήστες να αντιμετωπίζουν τη διαβόητη «μπλε οθόνη θανάτου» στους υπολογιστές τους με Windows. Τα συστήματα αυτά έτρεχαν κυρίως το λογισμικό Falcon Sensor της CrowdStrike, το οποίο δυσλειτούργησε μετά την ενημέρωση. «Λυπούμαστε βαθύτατα για τον αντίκτυπο που προκαλέσαμε», δήλωσε ο Kurtz στην εκπομπή “Today” του NBC.

Τι είπε η Microsoft

Η Microsoft επιβεβαίωσε ότι η διακοπή λειτουργίας προήλθε από μια ελλαττωματική ενημέρωση λογισμικού που παρείχε η CrowdStrike, η οποία επηρέασε τα συστήματα που βασίζονται στα Windows και εκτελούν το Falcon Sensor. Ο τεχνολογικός κολοσσός αναγνώρισε το πρόβλημα και διεξάγει ενεργή έρευνα, αναμένοντας ότι θα παρουσιάσουν σταδιακά βελτιώσεις στους χρήστες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, αν και κάπως καθυστερημένη, προχώρησε σε ανακοίνωση μέσω του X. Ο Nadella ανέφερε ότι η Microsoft συνεργάζεται στενά με την CrowdStrike και τον υπόλοιπο κλάδο για να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση ώστε να βοηθήσει τους πελάτες να επαναφέρουν με ασφάλεια τα συστήματά τους.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική πτώση στην τιμή της μετοχής της CrowdStrike, η οποία υποχώρησε κατά 18%, ενώ και η Microsoft είδε τις μετοχές της να υποχωρούν πάνω από 2%, αντανακλώντας τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο της διακοπής στις υπηρεσίες cloud και τις ευρύτερες επιχειρηματικές λειτουργίες της.

Ποια είναι η CrowdStrike

Η CrowdStrike είναι μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας, από τις κορυφαίες στο είδος της όπως σημειώνει το CNN, και δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων 298 εταιρειών από τον κατάλογο Fortune 500, και το λογισμικό της χρησιμοποιείται από σημαντικούς οργανισμούς σε διάφορους τομείς.

Η CrowdStrike διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις έρευνες κυβερνοασφάλειας για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης χάκερς από τη Βόρεια Κορέα για πάνω από μια δεκαετία και του εντοπισμού των ομάδων πίσω από το χάκινγκ που δέχθηκε η Sony Pictures το 2014, που αργότερα επιβεβαίωσε το FBI.

Η CrowdStrike είναι περισσότερο γνωστή για την έρευνά της σχετικά με το ρωσικό χάκινγκ που δέχθηκαν οι υπολογιστές των Δημοκρατικών κατά τη διάρκεια των αμερικανικών εκλογών του 2016. Η έρευνα αυτή έθεσε την εταιρεία στο επίκεντρο πολλών θεωριών συνωμοσίας, ιδίως αφότου ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην CrowdStrike στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τον Ιούλιο του 2016 με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι -η οποία συνέβαλε και στην πρώτη παραπομπή του-, κατηγορώντας ουσιαστικά τους Ουκρανούς ότι χάκαραν τους Δημοκρατικούς για να στοχοποιήσουν τη Ρωσία.

Η CrowdStrike ήταν η πρώτη που ειδοποίησε για την ανάμειξη της Ρωσίας στις εκλογές του 2016, ένα συμπέρασμα που επικυρώθηκε αργότερα από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.

Τον Δεκέμβριο του 2016, η CrowdStrike ανέφερε ότι η ομάδα χάκινγκ Fancy Bear, που συνδέεται με τη ρωσική κυβέρνηση, είχε παραβιάσει μια εφαρμογή του ουκρανικού πυροβολικού, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στις μονάδες πυροβολικού της Ουκρανίας. Η έκθεση αυτή αμφισβητήθηκε αργότερα από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι οι πραγματικές απώλειες του πυροβολικού ήταν πολύ μικρότερες και δεν σχετίζονταν με ρωσική πειρατεία.

Η «ψηφιακή πανδημία» και η πιθανή κυβερνοεπίθεση

Ο Κρις Δημητριάδης, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην ISACA, δήλωσε στο Sky News πώς όταν επηρεάζεται ένας πάροχος υπηρεσιών «στην ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού», όλη η αλυσίδα μπορεί να καταρρεύσει, προκαλώντας «εκτεταμένες διακοπές». Έδωσε επίσης έμφαση στο περιστατικό, καθώς «αποτελεί ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ψηφιακή πανδημία», καθώς ένα μόνο λάθος μπορεί να επηρεάσει εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο.

Ο Jake Moore, ειδικός τεχνολογίας και σύμβουλος ασφαλείας της ESET, ανέφερε στη MailOnline ότι πρόκειται πιθανότατα για «τεχνικό σφάλμα» της CrowdStrike, αλλά δήλωσε ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Στο ίδιο δημοσίευμα, η καθηγήτρια Jill Slay, πρόεδρος στην κυβερνοασφάλεια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, δήλωσε ότι σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε είναι «πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα», αλλά δεν αποκλείεται να προκλήθηκε από μια κυβερνοεπίθεση, τονίζοντας: «Αν και η διακοπή λειτουργίας μπορεί εύκολα να είναι αποτέλεσμα λανθασμένων ρυθμίσεων από μία από αυτές τις εταιρείες ή “παρεμβολών” μεταξύ προϊόντων, ο παγκόσμιος αντίκτυπος είναι τεράστιος».

O Lance Ulanoff, με μακρά υπηρεσία σε περιοδικά πληροφορικής και τεχνολογίας, αρχισυντάκτης του Tech Radar, δήλωσε στην εκπομπή Good Day του CBS News: «Είναι αστείο που όλοι συνεχίζουν να το αποκαλούν διακοπή λειτουργίας της Microsoft, επειδή η εταιρεία που είναι πραγματικά υπεύθυνη είναι η CrowdStrike». Ο Ulanoff σημείωσε ότι αυτό το λογισμικό χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. «Αυτή η παγκόσμια εταιρεία κυβερνοασφάλειας [σ.σ. CrowdStrike] χρησιμοποιείται βασικά από όλους όσους γνωρίζετε». Τόνισε επίσης ότι τα συστήματα της Microsoft και της CrowdStrike καταλήγουν να ενοποιούνται επειδή συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο σύστημα κυβερνοασφάλειας, επηρεάζοντας έτσι τους χρήστες της Microsoft παντού.

Ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και περιφερειακός διευθυντής της Microsoft στην Αυστραλία, Troy Hunt περιέγραψε την κατάσταση στο Χ ως τη «μεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας πληροφορικής στην ιστορία». Επεσήμανε ότι το λογισμικό της CrowdStrike, το οποίο έχει εκτεταμένη πρόσβαση στα δίκτυα των επιχειρήσεων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικές αποτυχίες (failures) σε πολλά συστήματα με μία μόνο ελαττωματική ενημέρωση. Ο Hunt συνέκρινε το περιστατικό αυτό με την τρομολαγνεία του Y2K, τον υποτιθέμενο επικίνδυνο ιο που είχε θεωρηθεί ικανός να προκαλέσει παράλυση όλων των συστημάτων υπολογιστών και καταστροφή όλων των λογισμικών τους όταν θα υποδεχόμασταν το έτος 2000.

Η επόμενη ημέρα

Ενώ CrowdStrike και Microsoft έχουν εντοπίσει το πρόβλημα, έχουν προχωρήσει σε αλλαγές και βελτιώσεις, δίνοντας επίσης οδηγίες στους εμπλεκόμενους για το πώς πρέπει να προχωρήσουν για την αποκατάσταση των λειτουργιών, η αίσθηση της ευθραυστότητας του κόσμου που ζούμε έγινε πιο έντονη από ποτέ. Και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν έκλεισε, σε παγκόσμιο επίπεδο, ούτε καν ένα 24ωρο. Ο κόσμος θα μας επιβιώσει και μετά από αυτό το ιστορικό και αξιοσημείωτο παγκόσμιο ψηφιακό μπαλ άουτ, ακόμη κι αν στις οθόνες μας έχουμε «μπλε οθόνη».

Ποιοι επηρεάστηκαν από το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Ακολουθεί ένας κατάλογος με τα σημαντικότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν ανά τομέα:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο προειδοποίησαν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων ή άλλαξαν σε χειροκίνητο το check-in.

Στο αεροδρόμιο του Βερολίνου διακόπηκαν προσωρινά όλες οι πτήσεις, δήλωσε ένας εκπρόσωπος στο πρακτορείο Reuters. Η Eurowings, θυγατρική της Lufthansa, ανακοίνωσε ότι σταματά τις πτήσεις εσωτερικού καθώς και τις πτήσεις από και προς τη Βρετανία μέχρι τις 3 μ.μ.

Η εταιρεία διαχείρισης των ισπανικών αεροδρομίων Aena ανέφερε ένα «συμβάν» στο δίκτυο των ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας, το μεγαλύτερο της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επλήγησαν επίσης το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ και το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM δήλωσε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί πτήσεις την Παρασκευή και ανέστειλε τις περισσότερες από τις δραστηριότητές της. Η Air France, η μητρική εταιρεία της KLM, δήλωσε επίσης ότι οι δραστηριότητές της διαταράχθηκαν.

Η Turkish Airlines αντιμετώπιζε προβλήματα με την έκδοση εισιτηρίων, το check-in και τις κρατήσεις, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Η Βουδαπέστη ανέφερε ότι πολλά συστήματα check-in αεροπορικών εταιρειών ήταν εκτός λειτουργίας.

Μεγάλοι αερομεταφορείς των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των American Airlines, Delta Air Lines και United Airlines διέκοψαν τις πτήσεις το πρωί της Παρασκευής, επικαλούμενοι προβλήματα επικοινωνίας. Αργότερα η American Airlines είπε ότι η λειτουργία της αποκαταστάθηκε. Η Frontier και η Spirit, επίσης, ακύρωσαν τις οδηγίες για την καθήλωση των αεροπλάνων στο έδαφος.

Η Ryanair είπε ότι ακύρωσε έναν μικρό αριθμό πτήσεων.

Εκπρόσωπος της SAS είπε ότι η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία ανέμενε καθυστερήσεις.

Η Qantas, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας και το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ δήλωσαν ότι οι πτήσεις συνεχίστηκαν κανονικά, αν και με κάποιες καθυστερήσεις.

Η ελβετική εταιρεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skyguide δήλωσε ότι μείωσε προσωρινά τη χωρητικότητα στον ελβετικό εναέριο χώρο κατά 30%.

Περίπου το 90% των πτήσεων στα αεροδρόμια Γκάτγουικ και Στάνστεντ του Λονδίνου ακυρώθηκαν ή έγιναν με καθυστέρηση.

Οι ινδικοί αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των SpiceJet, Indigo, Akasa Air, Vistara, Air India και Air India Express αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα.

Η Cebu Air των Φιλιππίνων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα και διακοπές λειτουργίας του συστήματος λόγω του προβλήματος της Microsoft.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας, η Commonwealth Bank, δήλωσε ότι προηγούμενα ζητήματα που επηρέαζαν τις άμεσες μεταφορές μέσω PayID επιλύθηκαν. Υπηρεσίες όπως η Netbank, η εφαρμογή CommBank, η CommBiz, οι εμπορικές πληρωμές και τα ΑΤΜ ήταν διαθέσιμες.

Αρκετά μεγάλα γραφεία εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Λονδίνο και τη Σιγκαπούρη δυσκολεύονταν να εκτελέσουν συναλλαγές, ανέφεραν στο Reuters έξι πηγές του κλάδου. Το Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι ορισμένες υπηρεσίες επηρεάστηκαν στιγμιαία.

Οι υπηρεσίες των νοτιοαφρικάνικων τραπεζών Capitec Bank και Absa αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά τη διακοπή τους.

Η πλατφόρμα ειδήσεων και δεδομένων στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία της, επηρεάζοντας την πρόσβαση των χρηστών και προκαλώντας αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ανέφερε στη συνέχεια ότι τα τεχνικά προβλήματα στις τιμές συναλλάγματος και προθεσμιακών επιτοκίων επιλύθηκαν και οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν.

Ορισμένες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ινδία αντιμετώπιζαν τεχνικές δυσκολίες.

Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία Allianz δήλωσε ότι αντιμετωπίζει μια μεγάλη διακοπή λειτουργίας που επηρέαζε την ικανότητα των εργαζομένων να συνδέονται στους υπολογιστές τους.

Ορισμένες γερμανικές τράπεζες αντιμετώπιζαν διακοπές, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ένωσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Deutsche Kreditwirtschaft, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η Barclays είπε ότι επηρεάστηκε η ψηφιακή επενδυτική της πλατφόρμα Smart Investor.

Η βραζιλιάνικη τράπεζα Bradesco δήλωσε ότι οι ψηφιακές της πλατφόρμες δεν ήταν διαθέσιμες σήμερα.

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Το βρετανικό Sky News ξανάρχισε να εκπέμπει έπειτα από πολύωρη διακοπή, αλλά ορισμένες από τις υπηρεσίες του δεν ήταν διαθέσιμες.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Αυστραλίας, το ABC, είπε ότι αντιμετωπίζει μια «μεγάλη διακοπή», χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο.

Διακόπηκε το τακτικό πρόγραμμα του Sky News Australia.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας δήλωσε ότι έπεσε το σύστημα στις κρατήσεις των ιατρικών ραντεβού και τα αρχεία ασθενών, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν επηρεάστηκαν.

Αρκετά νοσοκομεία στην Ολλανδία αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις λειτουργίες τους, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ANP.

Η αστυνομία στη Βικτόρια της Αυστραλίας είπε ότι κάποια εσωτερικά συστήματα επλήγησαν, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λειτουργούσαν κανονικά.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Κοπεγχάγης δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τη λήψη συναγερμών πυρκαγιάς που μεταδίδονται αυτόματα και προέτρεψε τους πολίτες να καλούν το 112 σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Δύο νοσοκομεία στις πόλεις Λύμπεκ και Κίελο της Γερμανίας ακύρωσαν τις προαιρετικές επεμβάσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα.

Η μη κερδοσκοπική αλυσίδα νοσοκομείων Mass General Brigham είπε ότι η διακοπή επηρέασε πολλά από τα συστήματά της. Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος, ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες μη επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, και τα ιατρικά ραντεβού για σήμερα.

Η Quest Diagnostics είπε ότι οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης ασθενών και οι ομάδες επικοινωνίας με τους πελάτες λειτουργούσαν με μειωμένη χωρητικότητα και οι ασθενείς θα έπρεπε να οπλιστούν με υπομονή μέχρι να τους εξυπηρετήσουν.

Ο πάροχος εργαστηριακών εξετάσεων Labcorp είπε ότι η διακοπή επηρέαζε ορισμένα από τα συστήματά του, το τηλεφωνικό κέντρο και την παράδοση αποτελεσμάτων σε γιατρούς και ασθενείς.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ο κολοσσός θαλασσίων μεταφορών Maersk είπε ότι επηρεάστηκαν ορισμένοι τερματικοί σταθμοί του αλλά επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία μέσα σε μερικές ώρες.

Η FedEx είπε ότι αντιμετώπισε σημαντικές διακοπές στα δίκτυά της και προειδοποίησε για πιθανές καθυστερήσεις στις παραδόσεις δεμάτων. Η ανταγωνιστική UPS προειδοποίησε επίσης για πιθανές καθυστερήσεις.

Η σιδηροδρομική εταιρεία Union Pacific δήλωσε ότι το πρόβλημα στο λογισμικό της CrowdStrike είχε «συνέπειες» στο δίκτυό της, αλλά τα εφεδρικά πρωτόκολλα τη βοήθησαν να επικοινωνεί με τις ομάδες των εργαζομένων της.

ΑΛΛΟΙ