Εκλογική ανατροπή στο Τέξας: Νίκη των Δημοκρατικών στην ακριβότερη μάχη για τη Γερουσία

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Ο Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη για τους Δημοκρατικούς σε μια πολιτεία που επί δεκαετίες αποτελούσε παραδοσιακό εκλογικό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς οι Δημοκρατικοί είχαν να εκλέξουν δικό τους υποψήφιο στη συγκεκριμένη πολιτεία από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η μάχη για την έδρα της Γερουσίας στο Τέξας εξελίχθηκε στην πιο δαπανηρή εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ, με τις συνολικές δαπάνες των δύο κομμάτων να προσεγγίζουν τα 600 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της AdImpact.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων δαπανήθηκε από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, κυρίως λόγω της έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Κεν Πάξτον και του εν ενεργεία Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Κόρνιν.

Αρκετά στελέχη των Ρεπουμπλικανών είχαν προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη επικράτηση του Πάξτον στις προκριματικές εκλογές θα οδηγούσε το κόμμα σε μια ιδιαίτερα δαπανηρή και δύσκολη εκλογική μάχη απέναντι στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο.

Democratic state Rep. James Talarico will win the Senate race in Texas, CNN projects, delivering a stunning defeat to Republican state Attorney General Ken Paxton. Talarico is the first Democrat elected to represent Texas in the US Senate in 38 years. Follow live updates. https://t.co/xT3ttRUulL — CNN (@CNN) November 4, 2026

Όπως υποστήριζαν, η επιλογή του Πάξτον θα καθιστούσε αναγκαία τη διάθεση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τη διατήρηση της έδρας, πόροι που θα μπορούσαν να είχαν κατευθυνθεί σε άλλες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, εάν το χρίσμα είχε δοθεί στον Κόρνιν.

Η εκλογική έκβαση επανέφερε έτσι στο προσκήνιο τη συζήτηση στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών για το κόστος των εσωκομματικών επιλογών και τις συνέπειές τους στην ευρύτερη εκλογική στρατηγική του κόμματος.