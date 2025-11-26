Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Δείτε Live τις επίσημες ανακοινώσεις

Δείτε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως με τους παραγωγικούς φορείς ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας), ΕΣΣΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) που θα ανακοινώσουν ιστορική κοινωνική συμφωνία που θα ανοίξει το δρόμο για επαναφορά και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και για μεγάλο αριθμό εργαζομένων που δεν εκπροσωπούνται. Όπως ανακοίνωσε η κ. Κεραμέως καταργούνται όλοι οι μνημονιακοί νόμοι.

Δείτε live

Η παρουσίαση της Κοινωνικής Συμφωνίας για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

