Βίντεο: Αποσκευές επιβατών έπεσαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με φέρυ – «Το πλήρωμα ήταν ανίκανο»

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με φέρυ στην Ταϊλάνδη, οι αποσκευές των επιβατών κατέληξαν στη θάλασσα, προκαλώντας χάος και έντονη αναστάτωση, καθώς οι βαλίτσες και τα σακίδια τους παρασύρθηκαν από τα κύματα λόγω ανεπαρκών μέτρων από το προσωπικό του πλοίου.

Η Alice Zamparelli, που ταξίδευε από το νησί Koh Tao προς το Koh Samui την Κυριακή, έμεινε άφωνη βλέποντας τις αποσκευές να περνούν δίπλα από το πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, η Zamparelli έδειξε δεκάδες βαλίτσες και σακίδια να «παλεύουν» με τα κύματα καθώς το φέρυ κινούνταν μέσα σε ταραχώδη νερά.

Στην λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Χάσαμε όλες μας τις αποσκευές λόγω ανίκανου πληρώματος».



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποσκευές στο πλοίο δεν είχαν ασφαλιστεί σωστά στο πάνω κατάστρωμα και, λόγω των δύσκολων συνθηκών, έπεσαν στη θάλασσα.

Η Zamparelli δήλωσε ότι κατάφερε να λάβει αποζημίωση ύψους περίπου 1.140 ευρώ, λέγοντας: «Ήμασταν απλώς πολύ επίμονοι».

«Κάποιοι δεν πήραν καμία αποζημίωση και άλλοι έχασαν και τις πτήσεις τους», πρόσθεσε. Η Zamparelli, που ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη από την Αυστραλία, δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αποσκευές της.

Στο σχόλιο του βίντεο έγραψε: «Το προσωπικό του φέρυ ήταν πεπεισμένο ότι μια βαλίτσα δεν μπορεί να αξίζει πάνω από 20.000 μπατ (περίπου 533 ευρώ), ενώ στην πραγματικότητα όλα μας τα αντικείμενα σίγουρα άγγιζαν τα 100.000 μπατ (περίπου 2.600 ευρώ) για κάθε βαλίτσα».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στο TikTok, αφήνοντας τους χρήστες των social media άφωνους. Το ταξίδι μεταξύ των ανατολικών νησιών Koh Tao και Koh Samui είναι γνωστό για τις ταραχώδεις συνθήκες του, ειδικά κατά την περίοδο των βροχών.