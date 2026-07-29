Τουρνάς για την τραγωδία στο Ρέθυμνο: «Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του»

«Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του» δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

«Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους» προσθέτει.

Και καταλήγει: «Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής».