«Ζαλίζει» το ποσό για το οποίο κατηγορείται για διαφθορά η τέως πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ

Η τέως πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, κατηγορείται από τις Ουκρανικές Αρχές για διαφθορά και «παράνομο πλουτισμό» ύψους περίπου 270.000 ευρώ, λόγω μη δηλωθέντων πολυτελών ακινήτων. Η απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβεως τον Ιούλιο του 2025 εντάχθηκε σε κυβερνητικό ανασχηματισμό, ενώ η Ουκρανία έχει αντιμετωπίσει και άλλα σκάνδαλα διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου Ζελένσκι.

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Διεθνή Νέα

Η πρώην πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλχα Στεφανίσινα, σε φωτογραφία του Φεβρουαρίου 2026. Φωτογραφία: Reuters
Η πρώην πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλχα Στεφανίσινα, σε φωτογραφία του Φεβρουαρίου 2026. Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τέως πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγκα Στεφανίσινα, κατηγορείται για διαφθορά και «παράνομο πλουτισμό» ύψους 270.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία κατά της διαφθοράς NABU.
  • Η κατηγορία αφορά μη δηλωθέντα πολυτελή ακίνητα, των οποίων η κατοχή είναι ασύμβατη με τα επίσημα έσοδα της πρώην διπλωμάτη. Η Στεφανίσινα δήλωσε ότι προσεγγίζει «τα γεγονότα αυτά με ηρεμία και χωρίς περιττά συναισθήματα».
  • Η απομάκρυνσή της από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχεται εν μέσω πολλών σκανδάλων διαφθοράς που έχουν συνταράξει την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος του Ουκρανού προέδρου.

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Στο στόχαστρο των Ουκρανικών Αρχών τέθηκε η τέως πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ, καθώς κατηγορείται για διαφθορά.

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Συγκεκριμένα, η αποπεμφθείσα πρέσβης των ΗΠΑ Όλγκα Στεφανίσινα, 40 ετών, ήταν η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά πλέον θεωρείται ύποπτη για «παράνομο πλουτισμό» ύψους έως 13,9 εκατ. χρίβνια (περίπου 270.000 ευρώ), όπως δήλωσε η ουκρανική υπηρεσία κατά της διαφθοράς NABU στο Telegram.

Η κατηγορία αφορά μη δηλωθέντα πολυτελή ακίνητα, των οποίων η κατοχή είναι ασύμβατη με τα επίσημα έσοδα που δηλώθηκαν από την πρώην διπλωμάτη, σύμφωνα με τη NABU.

Η Όλγα Στεφανίσινα, που εμφανίστηκε ενώπιον ειδικού δικαστηρίου κατά της διαφθοράς χθες Τετάρτη, έγραψε στο Facebook ότι προσεγγίζει «τα γεγονότα αυτά με ηρεμία και χωρίς περιττά συναισθήματα».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απομάκρυνε τη Δευτέρα τη Όλγκα Στεφανίσινα από τη θέση της πρέσβεως στις ΗΠΑ, την οποία κατείχε από τον Ιούλιο του 2025, μια απόφαση που ήταν αναμενόμενη στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού που έγινε από τον Ουκρανό πρόεδρο τον προηγούμενο μήνα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποιος θα αντικαταστήσει τη Στεφανίσινα στην Ουάσινγκτον, ένα κρίσιμο πόστο για την Ουκρανία, η οποία βασίζεται στις παραδόσεις όπλων και στην παροχή πληροφοριών από την πλευρά των ΗΠΑ για να συνεχίσει να μάχεται κατά της ρωσικής εισβολής.

Αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς έχουν συνταράξει την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων και στο περιβάλλον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τον Δεκέμβριο του 2025, το δεξί του χέρι Αντρίι Γέρμακ αναγκάστηκε σε παραίτηση σε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος μέσω ενός σχεδίου κατασκευής πολυτελών ακινήτων.

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