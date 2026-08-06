«Ζαλίζει» το ποσό για το οποίο κατηγορείται για διαφθορά η τέως πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ

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Στο στόχαστρο των Ουκρανικών Αρχών τέθηκε η τέως πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ, καθώς κατηγορείται για διαφθορά.

Συγκεκριμένα, η αποπεμφθείσα πρέσβης των ΗΠΑ Όλγκα Στεφανίσινα, 40 ετών, ήταν η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά πλέον θεωρείται ύποπτη για «παράνομο πλουτισμό» ύψους έως 13,9 εκατ. χρίβνια (περίπου 270.000 ευρώ), όπως δήλωσε η ουκρανική υπηρεσία κατά της διαφθοράς NABU στο Telegram.

Η κατηγορία αφορά μη δηλωθέντα πολυτελή ακίνητα, των οποίων η κατοχή είναι ασύμβατη με τα επίσημα έσοδα που δηλώθηκαν από την πρώην διπλωμάτη, σύμφωνα με τη NABU.

Η Όλγα Στεφανίσινα, που εμφανίστηκε ενώπιον ειδικού δικαστηρίου κατά της διαφθοράς χθες Τετάρτη, έγραψε στο Facebook ότι προσεγγίζει «τα γεγονότα αυτά με ηρεμία και χωρίς περιττά συναισθήματα».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απομάκρυνε τη Δευτέρα τη Όλγκα Στεφανίσινα από τη θέση της πρέσβεως στις ΗΠΑ, την οποία κατείχε από τον Ιούλιο του 2025, μια απόφαση που ήταν αναμενόμενη στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού που έγινε από τον Ουκρανό πρόεδρο τον προηγούμενο μήνα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποιος θα αντικαταστήσει τη Στεφανίσινα στην Ουάσινγκτον, ένα κρίσιμο πόστο για την Ουκρανία, η οποία βασίζεται στις παραδόσεις όπλων και στην παροχή πληροφοριών από την πλευρά των ΗΠΑ για να συνεχίσει να μάχεται κατά της ρωσικής εισβολής.

Αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς έχουν συνταράξει την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων και στο περιβάλλον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τον Δεκέμβριο του 2025, το δεξί του χέρι Αντρίι Γέρμακ αναγκάστηκε σε παραίτηση σε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος μέσω ενός σχεδίου κατασκευής πολυτελών ακινήτων.