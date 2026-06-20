Λίβανος: «Χωρίς νόημα η κατάπαυση του πυρός αν δεν αποχωρήσει το Ισραήλ», λέει η Χεζμπολάχ – 5 νεκροί από πλήγματα των IDF

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Λίγες μόλις ώρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και απειλείται με ολοκληρωτική κατάρρευση.

Οι νέοι φονικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα της χώρας, σε συνδυασμό με την ανένδοτη στάση της Χεζμπολάχ που ξεκαθαρίζει ότι δεν νοείται εκεχειρία με ξένα στρατεύματα στο έδαφός της, συνθέτουν ένα σκηνικό πολεμικής ανάφλεξης.

«Χωρίς νόημα η εκεχειρία όσο ο εχθρός παραμένει στον Λίβανο»

Ένας κορυφαίος βουλευτής της Χεζμπολάχ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για όσο διάστημα οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε λιβανέζικο έδαφος, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα θα συναντήσει απάντηση.

Ο Αλί Φαγιάντ, εκπρόσωπος της παράταξης της Χεζμπολάχ στο κοινοβούλιο του Λιβάνου, σε δηλώσεις του που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, υπογράμμισε: «Η θέση της αντίστασης είναι ξεκάθαρη, σαφής, μη διαπραγματεύσιμη και χωρίς υποχώρηση. Μια κατάπαυση του πυρός ενώ ο εχθρός συνεχίζει τις στοχοποιήσεις και τις δολοφονίες είναι χωρίς νόημα».

«Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα είναι κατοχυρωμένο για εμάς και δεν αποτελεί αντικείμενο παζαριού ή διαπραγμάτευσης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη στάση της Τεχεράνης, ο Φαγιάντ επεσήμανε: «Η αποφασιστική στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη του Ιράν προς τον λαό του Λιβάνου, και η σοβαρή ετοιμότητά του να συνεχίσει αυτόν τον ρόλο μέχρι οι σιωνιστές κατακτητές να εγκαταλείψουν τη χώρα μας, είναι όλοι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να μιλάμε για μια αποτελεσματική ισορροπία με τον σιωνιστή εχθρό».

«Αυτή η ισορροπία ανοίγει τον δρόμο για να τον αναγκάσουμε να εγκαταλείψει τη γη μας», κατέληξε.

Το Ισραήλ ως «σαμποτέρ» των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με τον Ιμάντ Σαλαμέι, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Λιβανέζικο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο (LAU), το Ισραήλ φαίνεται να προσπαθεί να διαταράξει την αναδυόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω της κλιμάκωσης στον Λίβανο.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Σαλαμέι δήλωσε: «Φυσικά, το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο με αυτή τη συμφωνία. Αυτό έχει γίνει προφανές».

Σημείωσε ότι οι Ισραηλινοί ηγέτες εκφράζουν ανοιχτά την οργή τους για τη συμφωνία, ιδιαίτερα επειδή τα όπλα της Χεζμπολάχ και ο ρόλος της στον Λίβανο δεν έχουν αντιμετωπιστεί με τρόπο που να ικανοποιεί το Ισραήλ.

Όπως εξήγησε, «το Ισραήλ ενεργεί σαν σαμποτέρ σε αυτή τη διευθέτηση, προσπαθώντας να υπονομεύσει ολόκληρη τη διαδικασία».

Αντιπαραβάλλοντας τη στάση του Ισραήλ με αυτή της Τεχεράνης, ο καθηγητής Σαλαμέι παρατήρησε μια αλλαγή στον τόνο της τελευταίας.

«Για πρώτη φορά ακούμε τους Ιρανούς να μιλούν για την πρόθεσή τους για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», συμπληρώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί με την Ουάσινγκτον «εδώ και τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες».

Εκτίμησε, δε, ότι οι συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστικές.

«Νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι ένα αποφασιστικό σημείο όπου θα μάθουμε ακριβώς ποια είναι η ισραηλινή πρόθεση, καθώς και ποιες είναι οι αμερικανικές προθέσεις», εξήγησε.

Χθες Παρασκευή, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αούν κατήγγειλε ότι το Ισραήλ απειλεί να υπονομεύσει ολόκληρη τη διαδικασία, αποσπώντας τελικά εγγυήσεις από τον Ρούμπιο για την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου.

Αιματοχυσία παρά την εκεχειρία

Στο πεδίο των μαχών, η κατάσταση δεν έχει άλλαξει. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Αραμπσαλίμ του νότιου Λιβάνου το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε την Παρασκευή.

Το NNA μετέδωσε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και drones πραγματοποίησαν σειρά πληγμάτων σε ολόκληρη την περιοχή της Ναμπατιέ κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και σπίτια, ενώ το ισραηλινό πυροβολικό σφυροκόπησε τη Ναμπατιέ και τα περίχωρά της πριν από την αυγή.

Κατακραυγή για τις δηλώσεις Μπεν-Γκβιρ

Την ίδια ώρα, διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος δήλωσε χθες ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», μετά τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών σε επίθεση της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור! עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להבהיר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחנו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. חובתנו העליונה היא להגן על אזרחי ישראל ועל חיילי צה״ל, והמחויבות הזו קודמת לכל… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 19, 2026



Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Υβέτ Κούπερ, καταδίκασε απερίφραστα τις δηλώσεις.

«Το να καλείς “να καεί όλος ο Λίβανος” είναι μια τρομακτική και απεχθής δήλωση από έναν Ισραηλινό υπουργό, στον οποίο ορθώς έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη βρετανική κυβέρνηση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Calling for “all of Lebanon to burn” is a horrendous and abhorrent statement from an Israeli Minister who has rightly been sanctioned by the UK Government. We call on both Israel and Hizballah to comply with the agreed ceasefire, and ensure that all civilians are protected. — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) June 19, 2026



Η Κούπερ κάλεσε επίσης τόσο το Ισραήλ όσο και τη Χεζμπολάχ να συμμορφωθούν με την εκεχειρία στον Λίβανο και «να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες προστατεύονται».