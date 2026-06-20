Ιωάννα Μαλέσκου: «Θα με συγχωρέσετε αλλά σήμερα δεν μπορώ… » – Τι είπε στην έναρξη της εκπομπής

Παρά το έντονο κρυολόγημα που επηρέασε τη φωνή της, η Ιωάννα Μαλέσκου έδωσε κανονικά το «παρών» στο πλατό της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» το πρωί του Σαββάτου (20/6).

Η παρουσιάστρια του OPEN, εμφανώς ταλαιπωρημένη, δεν έχασε το χιούμορ της και καλημέρισε το κοινό. «Τα γαλάζια τα έβαλα σήμερα, γιατί μάλλον χρειάζομαι θάλασσα. Θέλω την προσοχή σας, θέλω να με κοιτάτε στα μάτια και μόνο, γιατί σήμερα η φωνή δεν με βοηθάει», είπε ζητώντας με αυτόν τον τρόπο την κατανόηση των συνεργατών και των τηλεθεατών της.

«Έχει κλείσει η φωνή μου. Θα με συγχωρέσετε αλλά σήμερα δεν μπορώ. Θα προσπαθήσω να ενεργοποιήσω όλο το σύστημά μου. Και λέω, αντί για γαλάζιο φόρεμα, γαλάζια χάντρα θα έπρεπε να φορέσω», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Η ατάκα της προκάλεσε χαμόγελα στο πλατό, με τους συνεργάτες της να της εύχονται περαστικά και να σχολιάζουν με χιούμορ την απουσία των γνωστών λογοπαιγνίων της.

«Θέλω απλά να κάνετε κάποιες παύσεις, όταν χρειάζεται να μιλήσω», τους είπε η Ιωάννα Μαλέσκου.