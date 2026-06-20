Κύκλωμα συνδρομητικής τηλεόρασης: Aπολογούνται οι κατηγορούμενοι για την κομπίνα των 7 εκατ. ευρώ – Tα μηνύματα που έστελναν για να «ψαρέψουν» πελάτες

Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο βρίσκονται από το πρωί του Σαββάτου (20/6) οι τέσσερις από τους συνολικά επτά συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μεγάλο κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε μετά από επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ωστόσο η δράση του δικτύου φαίνεται πως εκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αλλά και εκτός συνόρων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τους επτά, άλλα 76 άτομα. Πέντε είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το Αγρίνιο, όπου και εντοπίστηκε ο κεντρικός server του κυκλώματος. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή είναι ένας 63χρονος από τη Σάμο μαζί με τους δύο γιους του -έναν 31χρονο που συνελήφθη στην Κέρκυρα και έναν 42χρονο που εντοπίστηκε στην Αθήνα. Το παζλ των συλλήψεων συμπληρώνουν ένας συνταξιούχος από το Αγρίνιο, καθώς και τρία άτομα από το Ηράκλειο: ένας ιδιωτικός υπάλληλος, η 39χρονη σύζυγός του και ο 36χρονος αδελφός της.

Τρεις από τους συλληφθέντες (ο πατέρας και οι δύο γιοι) έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2017. Έκτοτε, τα μέλη της είχαν αναπτύξει ένα εξαιρετικά οργανωμένο δίκτυο με πολυεπίπεδες τεχνικές υποδομές αναμετάδοσης προγραμμάτων συνδρομητικών μέσων, καταφέρνοντας να αποκτήσουν ένα ευρύ πελατολόγιο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για την απρόσκοπτη παροχή των παράνομων υπηρεσιών τους, χρησιμοποιούσαν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και προχωρούσαν σε συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού.

Τα χρήματα που εντοπίστηκαν

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν ένα τεράστιο δίκτυο διακίνησης χρήματος, εντοπίζοντας καταθέσεις σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι ήταν διασκορπισμένοι σε 10 διαφορετικές χώρες. Οι ροές των χρημάτων ακολουθούσαν μια εξαιρετικά δαιδαλώδη διαδρομή, σχεδιασμένη σκόπιμα ώστε να σβήνονται τα ίχνη τους και να κάμπτονται οι έλεγχοι των διωκτικών αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα καθαρά κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική οικονομική ζημία που προκλήθηκε στους νόμιμους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος

Η διατήρηση της απόλυτης μυστικότητας ήταν το δυσκολότερο στοίχημα κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας. Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση κινούνταν σε τεντωμένο σκοινί, καθώς γνώριζαν ότι το παραμικρό λάθος ή μια πρόωρη διαρροή θα τίναζε την επιχείρηση στον αέρα. Ο λόγος; Τα μέλη του κυκλώματος είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν πλήρως τις υποδομές τους εξ αποστάσεως. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με ένα απλό «κλικ» από το κινητό ή τον υπολογιστή τους, θα μπορούσαν να σβήσουν τα πάντα και να εξαφανίσουν κάθε ψηφιακό ίχνος.

Το μέγεθος της παράνομης «μπίζνας» αποτυπώνεται καθαρά στα στοιχεία της έρευνας, τα οποία δείχνουν ένα δίκτυο με βαθιές ρίζες στο εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο το κόστος για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των συστημάτων τους κατά τους τελευταίους μήνες άγγιξε τις 280.000 ευρώ. Με τους διακομιστές και τις εξειδικευμένες εφαρμογές τους να εξυπηρετούν χρήστες σε 13 χώρες, οι Αρχές επισημαίνουν ότι η διαχείριση μιας τέτοιας πλατφόρμας απαιτούσε προχωρημένες τεχνικές γνώσεις και 24ωρη υποστήριξη -στοιχείο που επιβεβαιώνει το τεράστιο μέγεθος της παράνομης επιχείρησης

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive, στη διάθεση των Αρχών υπάρχουν και μηνύματα που έστελναν διαδικτυακά για να “ψαρέψουν” πελάτες. «Αν σε ενδιαφέρει αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας iptv, έχουμε δικό μας άνθρωπο απολύτου εμπιστοσύνης που έχει το καλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ. Άριστη ποιότητα εικόνα και υψηλή ταχύτητα. Ολα τα Ελληνικά και Κυπριακά κανάλια, περίπου 2000 κανάλια από διάφορες χώρες…”. Ο αποστολέας, καταλήγει: “Τέλος, τονίζω, ότι είναι πλήρως κρυπτογραφημένο, 100% ασφαλές και έχει ήδη το δικό του vpn. Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλων των ειδών τις συσκευές. Αν σε ενδιαφέρει, υπάρχουν φυσικά δοκιμαστικά για να το δεις!».