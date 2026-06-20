Κίνα: Αλεξιπτωτιστής πλαγιάς παγιδεύτηκε σε γερανό ύψους 60 μέτρων – Βίντεο που κόβει την ανάσα

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Μια πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέντε) στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, εξελίχθηκε σε θρίλερ για έναν λάτρη του αθλήματος, ο οποίος βρέθηκε εγκλωβισμένος σε γερανό ύψους 60 μέτρων.

Για τη διάσωσή του στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία επιστράτευσε ειδικό όχημα και drones προκειμένου να τον επαναφέρει με ασφάλεια στο έδαφος.

Εγκλωβισμένος στο κενό πάνω από το ποτάμι

Σύμφωνα με το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Sohu, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην πόλη Ναντσόνγκ της επαρχίας Σιτσουάν, όταν ο αλεξιπτωτιστής πλαγιάς παγιδεύτηκε σε έναν γερανό, ο οποίος βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Τζιαλίνγκ, στην περιοχή Σουντσίνγκ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές, δείχνοντας τον εξοπλισμό του αλεξίπτωτου να έχει μπλεχτεί στον γερανό, την ώρα που το σώμα του αλεξιπτωτιστή αιωρούνταν στο κενό, σε τεράστιο υψόμετρο.

Δραματική επιχείρηση διάσωσης

Η κινητοποίηση των αρχών για τον απεγκλωβισμό του ήταν άμεση.

«Ο αλεξιπτωτιστής πλαγιάς διασώθηκε με ασφάλεια μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας», ανέφερε το Γραφείο της υποπεριφέρειας Μπανζένγκ στην περιοχή Σουντσίνγκ

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, δημοσιογράφοι του μέσου Jimu News ενημερώθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία της Ναντσόνγκ για τις τεχνικές δυσκολίες της επιχείρησης, καθώς ο συγκεκριμένος γερανός είχε κατακόρυφο ύψος που ξεπερνούσε τα 60 μέτρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι διασώστες χρησιμοποίησαν αρχικά drones για να αποτιμήσουν με ακρίβεια την κατάσταση στο σημείο.

Στη συνέχεια, επιστρατεύτηκε ένα ειδικό όχημα με επεκτεινόμενη αερομεταφερόμενη σκάλα μήκους 72 μέτρων, προκειμένου να προσεγγίσουν τον αλεξιπτωτιστή.

Με τη στενή συνεργασία των χειριστών του γερανού, οι πυροσβέστες κατάφεραν να φτάσουν τελικά κοντά στον παγιδευμένο άνδρα και να τον κατεβάσουν με απόλυτη ασφάλεια στο έδαφος, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.