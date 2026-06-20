Παρθενώνας: Η όψη που δεν είχαμε δει εδώ και 220 χρόνια – Εντυπωσιακό βίντεο από drone

Ένα ιστορικό ορόσημο για το πιο εμβληματικό μνημείο της χώρας, τον Παρθενώνα, ολοκληρώθηκε, καθώς η δυτική του όψη παραδίδεται πλέον στο κοινό σχεδόν στο σύνολό της. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο δυτικό αέτωμα, τα εξωτερικά ικριώματα (σκαλωσιές) που κάλυπταν το σημείο για πολλά χρόνια απομακρύνθηκαν, επιτρέποντας στην αρχιτεκτονική του μεγαλειότητα να λάμψει ξανά ανεμπόδιστα.

Η τοποθέτηση νέων αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση των εργασιών αποκαθιστούν την αρχιτεκτονική ενότητα της δυτικής όψης, προσφέροντας μια εικόνα που πλησιάζει περισσότερο από ποτέ στην αρχική μορφή του Παρθενώνα. Ένα έργο υψηλής ακρίβειας και εξαιρετικής δυσκολίας, αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας επιστημόνων, μηχανικών και τεχνιτών, που συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

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Γεωμετρική τελειότητα

«Ο Παρθενώνας μάς αποκαλύπτει πλέον την γεωμετρική του τελειότητα» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σχετικά για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του μνημείου μετά την οριστική απομάκρυνση των σκαλωσιών.

Ερωτηθείσα αν έχει ενδοιασμούς για νέες ψηφιακές εφαρμογές ή τρόπους παρουσίασης των Γλυπτών από εδώ και στο εξής, η κ. Μενδώνη αποκάλυψε πως στο παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο επισκέπτης θα μπορεί να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.

Στην ερώτηση αν η αποκατάσταση αυτή ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε πως «οτιδήποτε αφορά τον Ιερό Βράχο και ειδικά τον Παρθενώνα εμμέσως συνηγορεί [προς την επανένωση]».

«Διότι ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα, τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία τυγχάνουν – δεν τυγχάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό; – στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρίπτεται», εξήγησε η κ. Μενδώνη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews.