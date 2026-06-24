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Ρόδος: Διαρρήκτες «σήκωσαν» χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από σπίτι στο Φαληράκι

Η αξιοπιστία ενισχύεται από την αναφορά της πηγής (ΑΠΕ - ΜΠΕ) και την παραπομπή στα «στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές». Για περαιτέρω ενίσχυση, θα μπορούσε να αναφερθεί, εάν είναι διαθέσιμη, η εκτίμηση της αστυνομίας για τον τρόπο δράσης ή να προστεθεί μια δήλωση εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ., εφόσον υπάρξει

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διαρρήκτες «σήκωσαν» χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από κατοικία στο Φαληράκι της Ρόδου.
  • Η διάρρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00, όταν οι δράστες εισήλθαν στην οικία ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε.
  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών διάρρηξης σε κατοικία στην περιοχή Φαληράκι της Ρόδου. Οι κακοποιοί αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 1.200 λίρες Αγγλίας και το ποσό των 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, η διάρρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00, όταν άγνωστοι εισήλθαν στην οικία, ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε, και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο δεδομένο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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