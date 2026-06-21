Καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ για δύο 14χρονα που βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στο «Παίδων» – «Σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους, και κλέβουν τα πάντα»

Σε καταγγελία για δύο 14χρονα αγόρια, που βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, και τα οποία δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, προχώρησε η ΠΟΕΔΗΝ.

«Δύο παρκαρισμένα 14χρονα αγόρια με εισαγγελική εντολή, που έγιναν φίλοι μέσα στο νοσοκομείο, δημιουργούν καθημερινά επεισόδια σε νοσηλευόμενα παιδιά, σε συνοδούς, σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους, κλέβουν τα πάντα» επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ και προσθέτει: «Προχθές τα έκαναν γυαλιά καρφιά σε σημεία του νοσοκομείου. Έσπασαν τζαμαρίες, έχυσαν νερά, διέλυσαν ό,τι υπήρχε μπροστά τους. Ειδοποιείται συνεχώς η αστυνομία, τίποτα»

«Και όμως, αυτά τα παιδιά δεν φταίνε. Δεν υπάρχει μια προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει για να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Τα αφήνουν να διαλύουν τα νοσοκομεία. Όπως και άλλα δεκάδες κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα παιδιά με εισαγγελική εντολή που είναι παρκαρισμένα στα νοσοκομεία ελλείψει προνοιακών μονάδων» τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.