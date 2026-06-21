Καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ για δύο 14χρονα που βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στο «Παίδων» – «Σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους, και κλέβουν τα πάντα»

Η ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε την παρουσία δύο 14χρονων αγοριών στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με εισαγγελική εντολή, τα οποία προκαλούν συνεχώς προβλήματα, καταστροφές και κλοπές.

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νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε καταγγελία για δύο 14χρονα αγόρια, που βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, προχώρησε η ΠΟΕΔΗΝ.
  • Τα δύο παιδιά «δημιουργούν καθημερινά επεισόδια σε νοσηλευόμενα παιδιά, σε συνοδούς, σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους, κλέβουν τα πάντα» επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ.
  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζει πως «αυτά τα παιδιά δεν φταίνε», καθώς «δεν υπάρχει μια προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει» και «τα αφήνουν να διαλύουν τα νοσοκομεία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε καταγγελία για δύο 14χρονα αγόρια, που βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, και τα οποία δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, προχώρησε η ΠΟΕΔΗΝ.

«Δύο παρκαρισμένα 14χρονα αγόρια με εισαγγελική εντολή, που έγιναν φίλοι μέσα στο νοσοκομείο, δημιουργούν καθημερινά επεισόδια σε νοσηλευόμενα παιδιά, σε συνοδούς, σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους, κλέβουν τα πάντα» επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ και προσθέτει: «Προχθές τα έκαναν γυαλιά καρφιά σε σημεία του νοσοκομείου. Έσπασαν τζαμαρίες, έχυσαν νερά, διέλυσαν ό,τι υπήρχε μπροστά τους. Ειδοποιείται συνεχώς η αστυνομία, τίποτα»

«Και όμως, αυτά τα παιδιά δεν φταίνε. Δεν υπάρχει μια προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει για να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Τα αφήνουν να διαλύουν τα νοσοκομεία. Όπως και άλλα δεκάδες κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα παιδιά με εισαγγελική εντολή που είναι παρκαρισμένα στα νοσοκομεία ελλείψει προνοιακών μονάδων» τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

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