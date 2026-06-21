Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης στη Νίκαια – Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Τις αρχές απασχολεί η υπόθεση εξαφάνισης 14χρονης από την περιοχή της Νίκαιας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», το Σάββατο 20 Ιουνίου εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας, η 14χρονη Ζωή Π.Μ.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης την Κυριακή 21 Ιουνίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ζωή Π.Μ. έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.