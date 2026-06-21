Ημισκούμπρια: Έδωσαν την «ευχή» τους σε επική πρόταση γάμου – Δείτε το βίντεο από τη συναυλία τους

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Ημισκουμπρίων στο Release Athens στην Πλατεία Νερού το βράδυ του Σαββάτου, ένας θαυμαστής έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του μπροστά σε χιλιάδες θεατές, η οποία απάντησε αμέσως «ναι». Το συγκρότημα σχολίασε το γεγονός με χιούμορ, προκαλώντας ενθουσιασμό στο πλήθος.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ημισκούμπρια πρόταση γάμου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η μεγάλη συναυλία των Ημισκουμπρίων στην Πλατεία Νερού έκρυβε μια απρόσμενα τρυφερή έκπληξη, καθώς ένας θαυμαστής έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του ανάμεσα σε χιλιάδες θεατές.
  • Η σύντροφός του είπε αμέσως το πολυπόθητο «ναι», με το ζευγάρι να αγκαλιάζεται θερμά και τον κόσμο γύρω τους να ξεσπά σε επευφημίες και χειροκροτήματα.
  • Το συγκρότημα αντιλήφθηκε το ρομαντικό στιγμιότυπο, με τον Δημήτρη Μεντζέλο να σχολιάζει από μικροφώνου με χιούμορ: «Παιδιά, να ζήσετε! Θα περάσεις καλά…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μπορεί το hip-hop και η σάτιρα να μην παραπέμπουν εκ πρώτης όψεως σε ρομαντισμό, όμως η μεγάλη συναυλία των Ημισκουμπρίων στην Πλατεία Νερού έκρυβε μια απρόσμενα τρυφερή έκπληξη.

Πλατεία Νερού: Αποθέωση για τα Ημισκούμπρια μπροστά σε 20.000 θεατές – Το ιστορικό reunion για… «30 Χρόνια Επιτυχίες»

Το βράδυ του Σαββάτου (20/6), κατά τη διάρκεια του εκρηκτικού live στο Release Athens, ένας θαυμαστής του συγκροτήματος αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, κάνοντας πρόταση γάμου στην κοπέλα του ανάμεσα σε χιλιάδες θεατές.

Η σύντροφός του, δεν χρειάστηκε καθόλου χρόνο για να σκεφτεί την απάντησή της και είπε αμέσως το πολυπόθητο «ναι».

Ροντ Στιούαρτ: Ζήτησε εσπευσμένα οξυγόνο κατά τη διάρκεια συναυλίας του – «Παραλίγο να λιποθυμήσω» – ΒΙΝΤΕΟ

Όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο, της φόρεσε το δαχτυλίδι και το ζευγάρι αγκαλιάστηκε θερμά, με τον κόσμο γύρω τους να ξεσπά σε επευφημίες και χειροκροτήματα, τραβώντας παράλληλα πλάνα με τα κινητά τους τηλέφωνα.

@releaseathensfestival She said YES💍 #releaseathens26 #makingmemoriestogether #imiskoubria #10yearanniversary ♬ original sound – Release Athens Festival


Το ρομαντικό στιγμιότυπο υπέπεσε αμέσως στην αντίληψη του συγκροτήματος.

Ο Δημήτρης Μεντζέλος δεν έχασε την ευκαιρία και σχολίασε το γεγονός από μικροφώνου με το γνωστό χιούμορ του, φωνάζοντας στο ζευγάρι: «Παιδιά, να ζήσετε! Θα περάσεις καλά…», με το πλήθος να τους αποθεώνει.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Thanasis Rallis (@thanasisrallis)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ