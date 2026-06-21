Ημισκούμπρια: Έδωσαν την «ευχή» τους σε επική πρόταση γάμου – Δείτε το βίντεο από τη συναυλία τους

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Μπορεί το hip-hop και η σάτιρα να μην παραπέμπουν εκ πρώτης όψεως σε ρομαντισμό, όμως η μεγάλη συναυλία των Ημισκουμπρίων στην Πλατεία Νερού έκρυβε μια απρόσμενα τρυφερή έκπληξη.

Το βράδυ του Σαββάτου (20/6), κατά τη διάρκεια του εκρηκτικού live στο Release Athens, ένας θαυμαστής του συγκροτήματος αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, κάνοντας πρόταση γάμου στην κοπέλα του ανάμεσα σε χιλιάδες θεατές.

Η σύντροφός του, δεν χρειάστηκε καθόλου χρόνο για να σκεφτεί την απάντησή της και είπε αμέσως το πολυπόθητο «ναι».

Όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο, της φόρεσε το δαχτυλίδι και το ζευγάρι αγκαλιάστηκε θερμά, με τον κόσμο γύρω τους να ξεσπά σε επευφημίες και χειροκροτήματα, τραβώντας παράλληλα πλάνα με τα κινητά τους τηλέφωνα.



Το ρομαντικό στιγμιότυπο υπέπεσε αμέσως στην αντίληψη του συγκροτήματος.

Ο Δημήτρης Μεντζέλος δεν έχασε την ευκαιρία και σχολίασε το γεγονός από μικροφώνου με το γνωστό χιούμορ του, φωνάζοντας στο ζευγάρι: «Παιδιά, να ζήσετε! Θα περάσεις καλά…», με το πλήθος να τους αποθεώνει.