Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στον Πλατανιά – ΦΩΤΟ

Τροχαίο δυστύχημα με θανάσιμο τραυματισμό 28χρονου οδηγού μηχανής σημειώθηκε σήμερα Κυριακή το πρωί στον κόμβο του Πλατανιά Χανίων, όταν, προσπαθώντας να αποφύγει πεζό, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Παρά τη χρήση κράνους, ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Κυριακή πρωί στον κόμβο του Πλατανιά Χανίων, όταν μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της.
  • Ο 28χρονος οδηγός του δικύκλου επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να αποφύγει πεζό, με αποτέλεσμα η μηχανή να προσκρούσει στην αριστερή πλευρά διερχόμενου οχήματος.
  • Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και παρά τη χρήση προστατευτικού κράνους, για τον νεαρό οδηγό ήταν ήδη αργά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον κόμβο του Πλατανιά Χανίων, στην παλαιά εθνική οδό, όταν μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της. Ο οδηγός της φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει πεζό που διέσχιζε εκείνη την ώρα τον δρόμο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 28χρονος οδηγός του δικύκλου επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να αποφύγει πεζό που κινούνταν σε διάβαση. Όμως, η μηχανή προσέκρουσε στην αριστερή πλευρά διερχόμενου οχήματος που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να συρθεί για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα, ενώ ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, παρότι φορούσε προστατευτικό κράνος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας, ωστόσο για τον νεαρό οδηγό ήταν ήδη αργά.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΡΗΤΗ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΡΗΤΗ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΡΗΤΗ

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