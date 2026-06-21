Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στον Πλατανιά – ΦΩΤΟ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον κόμβο του Πλατανιά Χανίων, στην παλαιά εθνική οδό, όταν μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της. Ο οδηγός της φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει πεζό που διέσχιζε εκείνη την ώρα τον δρόμο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 28χρονος οδηγός του δικύκλου επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να αποφύγει πεζό που κινούνταν σε διάβαση. Όμως, η μηχανή προσέκρουσε στην αριστερή πλευρά διερχόμενου οχήματος που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να συρθεί για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα, ενώ ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, παρότι φορούσε προστατευτικό κράνος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας, ωστόσο για τον νεαρό οδηγό ήταν ήδη αργά.