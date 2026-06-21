Φωτιά στη Σύρο: 112 για εκκένωση της περιοχής Τρία Λαγγόνια – «Προς το παρόν δεν ανησυχούμε, αλλά είναι πολύς ο αέρας» λέει ο δήμαρχος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη νήσο Σύρο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξηρά χόρτα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ. Παρ’ολα αυτά σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικίες ή υποδομές.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον στην περιοχή βρίσκεται το ανακριτικό τμήμα της Σύρου για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη νήσο Σύρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής Τρία Λαγκώνι

Σημειώνεται ότι νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκώνια Σύρου. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Λαγγόνια Σύρου απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη» αναφέρει το μήνυμα.

«Προς το παρόν δεν ανησυχούμε, αλλά ο αέρας μπορεί να την κάνει επικίνδυνη»

Στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή της πυρκαγιάς στην Αμπέλα Σύρου εστίασε την προσοχή, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Αλέξανδρος Αθανασίου. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός πως η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, οι δυνατοί άνεμοι μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξή της.

«Είναι πολύς ο αέρας. Θυμάρια καίει και χαμηλή βλάστηση, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη λόγω του αέρα», δήλωσε ο κ. Αθανασίου, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο. Επίσης, σημείωσε ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού επιχειρούν στην περιοχή, ενώ αναμένουν ενίσχυση και από εναέρια μέσα.

«Έρχεται και ένα ακόμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Όλες οι δυνάμεις του νησιού επιχειρούν εκεί. Προς το παρόν δεν ανησυχούμε», τόνισε.

Δείτε φωτογραφίες και βιντεo