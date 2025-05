Νιλ Γιανγκ κατά Τραμπ: «Δεν σε φοβάμαι – Σκέφτεσαι τι λένε οι ρόκερ και δεν ανησυχείς για τα παιδιά στη Γάζα» – Υποστήριξε ανοιχτά Σπρίνγκστιν και Σουίφτ

Ο Νιλ Γιανγκ άσκησε σφοδρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις πρόσφατες διαδικτυακές επιθέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ προς τον Μπρους Σπρίνγκστιν και άλλους μουσικούς.

Ο Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο οποίος έχει και αμερικανική υπηκοότητα, σε νέα ανάρτηση στον ιστότοπο Neil Young Archives, έγραψε: «Ο Μπρους και χιλιάδες μουσικοί νομίζουν ότι καταστρέφεις την Αμερική. Ανησυχείς για αυτό αντί για τα παιδιά που πεθαίνουν στη Γάζα. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν σε φοβάμαι. Ούτε εμείς οι υπόλοιποι. Καταργείς τη FEMA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης) όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο».

«Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα Τραμπ. Σταμάτα να σκέφτεσαι τι λένε οι ρόκερ. Σκέψου πως θα σώσεις την Αμερική από το χάος που δημιούργησες», πρόσθεσε.

Ο Γιανγκ συνέχισε αναφέροντας την Τέιλορ Σουίφτ και τον Μπρους Σπρίνγκστιν – οι οποίοι έχουν στοχοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία χρόνια: «Η Τέιλορ Σουίφτ έχει δίκιο. Το ίδιο και ο Μπρους. Ξέρεις τι αισθάνομαι. Ανησυχείς περισσότερο για τον εαυτό σου παρά για την Αμερική. Ξύπνα Τραμπ! Θυμήσου τι είναι ο Λευκός Οίκος;».

Αργότερα ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός πρόσθεσε: «Ξεχνάς την πραγματική σου δουλειά. Δουλεύεις για εμάς. Ξυπνήστε Ρεπουμπλικάνοι! Αυτός ο τύπος είναι εκτός ελέγχου. Χρειαζόμαστε έναν πραγματικό Πρόεδρο!».

Ο Νιλ Γιανγκ έκανε την ανάρτηση μετά τη δήλωση του Μπρους Σπρίνγκστιν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι «διεφθαρμένη, ανίκανη και προδοτική» κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Co-op Live του Μάντσεστερ στις 14 Μαΐου.

Must watch as Bruce Springsteen opens his European Tour eviscerating Trump: “My home, the America I love that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration.” pic.twitter.com/4SFQFecjZB

— Matt McDermott (@mattmfm) May 15, 2025