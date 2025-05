Βίντεο: Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τότεναμ πριν από τον τελικό του Europa League

Η σύρραξη ανάμεσα στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τότεναμ στην πόλη Σαν Σεμπαστιάν, 77 χιλιόμετρα μακριά από το Μπιλμπάο, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Europa League την Τετάρτη το βράδυ.

Περίπου 80.000 Άγγλοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Chaos in Spain as Manchester United and Tottenham fans clash tonight. pic.twitter.com/8hMksVb3av



Όποια ομάδα κερδίσει, θα κατακτήσει το τρόπαιο και θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League, ενώ η ομάδα που ηττηθεί θα μείνει να «θρηνεί» για μια καταστροφική χρονιά, αναφέρει η Daily Mail.

Ο αγώνας είναι εξαιρετικά σημαντικός για τους φιλάθλους των δύο ομάδων, οι οποίοι ανυπομονούν να δουν τις ομάδες τους να σηκώνουν το τρόπαιο.

Για την Τότεναμ, θα είναι το πρώτο έπειτα από 17 χρόνια, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιθυμεί να κατακτήσει το πρώτο της τρόπαιο υπό την καθοδήγηση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου πριν τον αγώνα, με βίαια επεισόδια να σημειώνονται το βράδυ της Τρίτης.



Οπαδοί της Τότεναμ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν σε σύγκρουση στο Σαν Σεμπαστιάν, λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που δημοσίευσε η ισπανική εφημερίδα El Diario Vasco, η κατάσταση κλιμακώθηκε γύρω στις 9:20 μ.μ. τοπική ώρα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το περιστατικό ξεκίνησε με φωνές και υβριστικά συνθήματα, πριν ένας φίλαθλος βρεθεί στο έδαφος έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε.



Στη συνέχεια, αρκετοί οπαδοί φάνηκε να αρχίζουν να πετούν αντικείμενα, ενώ τραπέζια ανατράπηκαν πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι παρέμειναν στην περιοχή.

Η κατάσταση τελικά ηρέμησε με την παρουσία της αστυνομίας, χωρίς να γίνουν συλλήψεις ή να προκληθούν τραυματισμοί.

Shocking footage shows Man Utd and Spurs fans brawl in Bilbao’s streets

Football fans can be seen hurling whatever they can get their hands on during the vicious brawl

Police arrived at the scene and quickly got the situation under control pic.twitter.com/E3Lt4lS7Ri

— Lilian Chan (@bestgug) May 21, 2025