Ντόναλντ Τραμπ: Ειρωνεύτηκε ξανά την Τέιλορ Σουίφτ σε επίσημη εκδήλωση στον Λευκό Οίκο – «Καρφιά» στην ποπ σταρ για τον τελικό του Super Bowl

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχασε -για άλλη μια φορά- την ευκαιρία να σχολιάσει με ειρωνεία τη διάσημη ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ, με αφορμή τον θρίαμβο των Philadelphia Eagles στο Super Bowl και την επίσημη επίσκεψή τους στον Λευκό Οίκο.

Αν και η στιγμή ήταν αφιερωμένη στους πρωταθλητές του NFL, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ φρόντισε να στρέψει τα φώτα προς μια παλιά του «αντίπαλο».

Ο Τραμπ έγινε φέτος ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος που παρακολούθησε τον μεγάλο τελικό από κοντά. Παρόντες στο γήπεδο ήταν 65.717 θεατές, ανάμεσά τους και η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία διατηρεί σχέση με τον σταρ των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι.

Οι Eagles κέρδισαν τους Chiefs με σκορ 40-22, στερώντας τους την ευκαιρία να γίνουν η πρώτη ομάδα που κερδίζει τρεις συνεχόμενους τίτλους Super Bowl.

«Ήταν απίστευτο. Λίγο απρόσμενο», δήλωσε ο Τραμπ για τη σαρωτική νίκη.

«Ήμουν εκεί μαζί με την Τέιλορ Σουίφτ», πρόσθεσε, προτού ρωτήσει ρητορικά: «Πώς πήγε αυτό;».

BAD BLOOD: President Trump throws shade at Taylor Swift during Philadelphia Eagles’ Super Bowl celebration at the White House. pic.twitter.com/yj4PQgr0vY

— Fox News (@FoxNews) April 28, 2025