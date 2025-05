Βίντεο: Η στιγμή που η αστυνομία εξουδετέρωσε ένοπλο σε γυμναστήριο πριν προκαλέσει μαζική σφαγή

Συγκλονιστικά βίντεο από κάμερα ασφαλείας και κάμερα σώματος κατέγραψαν καρέ-καρέ τη στιγμή που αστυνομικοί πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν έναν ένοπλο άνδρα μέσα σε γυμναστήριο του Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 34χρονος άνδρας είχε ήδη σκοτώσει έναν άνθρωπο και τραυματίσει άλλους τρεις, ενώ σχεδίαζε να προκαλέσει μακελειό – σχέδιο που τελικά ματαιώθηκε όταν το όπλο του παρουσίασε εμπλοκή.

Ο Ντάνιελ Ορτέγκα εμφανίζεται σε βίντεο να μπαίνει χαλαρός το απόγευμα της Παρασκευής στο Las Vegas Athletic Club, κρατώντας ένα μεγάλο ημιαυτόματο τουφέκι.

Στο βίντεο φαίνεται να πλησιάζει έναν υπάλληλο στη ρεσεψιόν, να περιφέρεται για λίγα δευτερόλεπτα και να ανταλλάσσει μερικά λόγια με άλλον εργαζόμενο.

Ξαφνικά σηκώνει το όπλο και αρχίζει να πυροβολεί, ενώ ένας υπάλληλος προσπαθεί να διαφύγει, όπως δήλωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Ορτέγκα έριξε συνολικά 24 σφαίρες στον χώρο υποδοχής του γυμναστηρίου, σκοτώνοντας τον 31χρονο διευθυντή του χώρου, Έντγκαρ Κινόνες, και τραυματίζοντας άλλα τρία άτομα.

Η αστυνομία εκτιμά πως ο δράστης σχεδίαζε να σκοτώσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους, όμως δεν τα κατάφερε λόγω τεχνικού προβλήματος με το όπλο του.

«Ευτυχώς, αυτός ο άνδρας είχε μια δυσλειτουργία στο όπλο του, γεγονός που στην πραγματικότητα απέτρεψε μια μαζική σφαγή», δήλωσε η υπαρχηγός της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λας Βέγκας, Τζέιμι Πρόσερ.

Ο ένοπλος καταγράφηκε στη συνέχεια να περιφέρεται μπροστά από την είσοδο, ενώ αστυνομικοί είχαν ήδη παραταχθεί έξω από το κτίριο.

Σε υλικό από κάμερα σώματος φαίνεται ο Ορτέγκα να προσπαθεί να διαφύγει τρέχοντας, προτού ένας αστυνομικός τον πυροβολήσει. Ο δράστης υπέκυψε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

