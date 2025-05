Βίντεο: Κατέρρευσε η στέγη ιστορικού πύργου στη Κίνα – Οι τουρίστες έτρεξαν να σωθούν

Κεραμίδια από την ανατολική πλευρά της στέγης του ιστορικού Πύργου των Τυμπάνων, ενός από τα πιο ιστορικά κτίρια της Ανατολικής Κίνας, αποκολλήθηκαν και κατέρρευσαν ξαφνικά, προκαλώντας σοκ στους επισκέπτες που βρίσκονταν στον περίγυρο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Κομητείας Φενγκιάνγκ, στην πόλη Τσουζού, στην επαρχία Ανχουί της Ανατολικής Κίνας, «ένα τμήμα από κεραμίδια στην ανατολική πλευρά της στέγης του Πύργου των Τυμπάνων αποκολλήθηκε και έπεσε γύρω στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε την Τρίτη, λίγες ώρες αφότου κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο βίντεο τα οποία δείχνουν ένα μέρος της στέγης να υποχωρεί και τα κεραμίδια να γλιστρούν μαζικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σηκώνοντας σύννεφα σκόνης και προκαλώντας τον πανικό των τουριστών που έσπευσαν να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, στον συγκεκριμένο πύργο μόλις πριν από έναν χρόνο είχαν γίνει εργασίες συντήρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαΐου.

