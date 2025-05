Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν για το αμυντικό μέσο δανειοδότησης «SAFE»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη δημιουργία του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού SAFE (Defence Industrial Readiness Loan Instrument), ενός μέσου δανεισμού που στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής ετοιμότητας της Ευρώπης.

Την είδηση χαιρέτισε με ενθουσιασμό η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας τόσο για την Ένωση όσο και για την Ουκρανία.

«Εξαιρετικά νέα – το μέσο δανειοδότησης SAFE για την αμυντική βιομηχανική ετοιμότητα έχει συμφωνηθεί από τα κράτη-μέλη», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της άμυνα σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος. Αυτό σημαίνει προηγμένες δυνατότητες – για την Ένωσή μας, για την Ουκρανία, για την ήπειρό μας συνολικά», πρόσθεσε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε επίσης την πολωνική προεδρία της ΕΕ για την προώθηση της πρωτοβουλίας, λέγοντας: «Πολλές ευχαριστίες στην @POLAND25EU που ολοκλήρωσε αυτή την κρίσιμη πρωτοβουλία».

