Μουντιάλ 2026: Στους «32» η Ακτή Ελεφαντοστού με… οδηγό τον Νικολά Πεπέ – Κέρδισε 2-0 το Κουρασάο – Δείτε τα γκολ

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον σέντερ φορ της Βιγιαρεάλ, Νικολά Πεπέ, η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε με 2-0 του Κουρασάο στη Φιλαντέλφεια και με 6 βαθμούς στον 5ο όμιλο πήρε την 2η θέση (πρώτη η Γερμανία) και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ του Μουντιάλ.

Στην φάση των «32» η ομάδα του Εμέρς θα έχει σαφώς πολύ πιο δύσκολη αποστολή, καθώς θα κληθεί ν’ αντιμετωπίσει την πρώτη του 9ου γκρουπ, δηλαδή είτε τη Γαλλία, είτε τη Νορβηγία.

Το Κουρασάο αποχωρεί από τη διοργάνωση με ένα βαθμό σε τρεις αγώνες, στην παρθενική του συμμετοχή στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

Η Ακτή πήρε πολύ γρήγορα το προβάδισμα. Μετά την ασίστ του Ντιομαντέ, ο Πεπέ άνοιξε το σκορ στο 7′ και ταυτόχρονα τον δρόμο προς τους «32» του Μουντιάλ. Παρότι το ματς… άνοιξε γρήγορά κι από τις δύο ομάδες το 1-0 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Παίζοντας πολύ έξυπνα στο δεύτερο ημίχρονο και δίνοντας χώρο στους παίκτες του Κουρασάο, οι «Ελέφαντες» βρήκαν τον τρόπο να «κλειδώσουν» το ματς και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης στο 64ο λεπτό. Ο Νικολά Πεπέ «χτύπησε» για δεύτερη φορά, μετά από πάσα του Σανγκαρέ και με ιδανικό τελείωμα «έγραψε» το 2-0, δίνοντας επί της ουσίας διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Διαιτητής: Γκλεν Νάιμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες : Ζ. Μπακούνα, Καστάνεερ – Πεπέ

ΚΟΥΡΑΣΑΟ (Ντικ Αντβοκαατ): Ρουμ, Μπρένετ, Γκάαρι (77′ Καστάνεερ), Ομπίσπο, Φλοράνους, Φόνβιλ (77′ Νόσλιν), Τσονγκ, Κομενένσια (61′ Αντόνισε), Λ. Μπακούνα, Ζ. Μπακούνα, Λοκάντια

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (Φαέ Εμέρς): Φοφανά, Ντουέ, Κοσουνού, Ουσμάν Ντιομαντέ, Οπερί, Σανγκαρέ, Κεσιέ (77′ Σερι), Ντιαλό (46′ Ουλαΐ), Γιαν Ντιομαντέ (67′ Τουρέ), Πεπέ (67′ Γουαχί), Μπονί