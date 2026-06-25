Βουλή: Απορρίφθηκε η αίτηση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Απορρίφθηκε από την ολομέλεια της Βουλής, η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ, κατά των άρθρων του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αφορούν στην κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Την ένσταση απέρριψε η κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ υπέρ της ένστασης τάχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σχολιάζοντας τη σχετική τοποθέτηση του εισηγητή της μειοψηφίας, Παναγιώτη Δουδωνή, ο παριστάμενος υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος είπε ότι η ένσταση αντισυνταγματικότητας θα μπορούσε να είχε τον τίτλο «δεν μας αρέσει το εκλογικό σύστημα, άρα είναι αντισυνταγματικό». Το Σύνταγμα «δεν θέτει κάποιο συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα. Πολλώ, δε, περισσότερο, σύστημα δύο γύρων ή πλειοψηφικό σύστημα ή αναλογικό σύστημα ή οτιδήποτε σύστημα» παρατήρησε ο κ. Λιβάνιος και υπογράμμισε ότι το σύστημα των δύο γύρων, που εφαρμόστηκε από το ‘74 μέχρι σήμερα, «έχει κλείσει τον κύκλο του». Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η πραγματική νομιμοποίηση των δημοτικών και περιφερειακών αρχών «μέσα από την αύξηση της συμμετοχής», είπε ο κ. Λιβάνιος.

Ως «ευρεία άσκηση συνταγματικής φακιρικής» περιέγραψε τη συζητούμενη ρύθμιση ο κ. Δουδωνής, επικρίνοντας την κυβέρνηση ότι προωθεί «ένα εκλογικό σύστημα, κομμένο και ραμμένο, για να βγαίνουν αυτοί που θέλει η κυβέρνηση: θα μπορούσατε να θεσπίσετε μια διάταξη που να λέει θα έχουμε πάντα πρωθυπουργό Μητσοτάκη, Πρόεδρο Δημοκρατίας Τασούλα, και δήμαρχο Μπακογιάννη.. Δεσμευόμαστε ότι αυτό το σύστημα, με εμάς, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ [. . .] Ο λαός δεν πρέπει να αποφασίζει με αόριστες επιλογές και με αντιδημοκρατικά και καλπονοθευτικά μέτρα, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Προσχηματική και γι΄αυτό απορριπτέα» χαρακτήρισε την ένσταση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης. Απευθυνόμενος μάλιστα στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «θα ήσασταν σε καλύτερη κατάσταση αν είχε εκλεγεί ο κ. Μπακογιάννης, βλέποντας τα προβλήματα που σας έχει δημιουργήσει ο Χάρης Δούκας. «Είναι βούτυρο στη φέτα μας η δημαρχία Δούκα, διότι αποτελεί μια ζωντανή επαναλαμβανόμενη και συστηματική δυσφήμιση του περίφημου λαϊκού μετώπου το οποίο θέλετε να συγκροτήσετε, ο πρώην χώρος του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, να υπάρχει συνδυασμός που έχει πάρει γενικώς περισσότερες ψήφους από όλους τους άλλους συνδυασμούς και, επειδή δεν είναι πρώτης επιλογής οι ψήφοι του, να μην είναι στο δεύτερο γύρο. Αυτό αποτελεί στοιχείο αμφισβήτησης του δημοκρατικού πολιτεύματος και αποτελεί στοιχείο, αν όχι ανισοτιμίας, ακύρωσης της ψήφου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, κάλεσε την κυβέρνηση, «εάν θέλετε να καταργήσετε» τη 2η Κυριακή, πηγαίνετε με «απλή αναλογική», και το Δημοτικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί, να εκλέγει και τον δήμαρχο.

Από την Ελληνική Λύση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Κ. Χήτας, είπε ότι η κυβέρνηση δεν παύει καθημερινά να μας εκπλήσσει με τα διάφορα σοφίσματα, προκειμένου να καταφέρει να μείνει γαντζωμένη στην εξουσία, αδιαφορώντας για το Σύνταγμα.

Ο αγορητής της «Νίκης», Γ. Ρούντας είπε ότι η κυβέρνηση καταργεί τον καθαρό και παραδοσιακό δεύτερο γύρο, και στην θέση του επιβάλλεται ένα δαιδαλώδες σύστημα δεύτερης προτίμησης, έναν πολύπλοκο μαθηματικό αλγόριθμο αναδιανομής ψήφων με στόχο να εκλέγονται δήμαρχοι με τεχνητό όριο του 42%.

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε την ένσταση αντισυνταγματικότητας, κάνοντας λόγο για ακραίες «λοβιτούρες» που γίνονται με τις εκλογικές διαδικασίες.