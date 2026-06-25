Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8 για δημοσκοπήσεις: Με ανησυχούν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, αλλά ας αφήσουμε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός

Για τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και το μεταναστευτικό, μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του Τομέα Μετανάστευσης και Ασύλου, Νάντια Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

H φράση «Αχ ρε Ανδρέα»

Η κ. Γιαννακόπουλου αναφέρθηκε αρχικά στη φράση της «Αχ ρε Ανδρέα» που αναφώνησε στο πολιτικό μνημόσυνο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως βγήκε τελείως αυθόρμητα. «Ήταν κάτι πραγματικά αυθόρμητο, το οποίο νομίζω είναι στα χείλη και βγαίνει μέσα από την ψυχή της μισής Ελλάδας, σίγουρα. Και αυτό το “Αχ Ανδρέα” έχει να κάνει με το πώς ήταν η χώρα μας επί Ανδρέα Παπανδρέου και σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή η καθημερινότητά μας. Οι δυσκολίες, η ακρίβεια, το αν υπάρχει ελπίδα και προοπτική. Πολλές γίνεται και η τρίχα -τριχιά, ήταν απλά κάτι που βγήκε από μέσα μου και να μείνουμε σε αυτό. Τίποτα περισσότερο. Καμία αιχμή» τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Οι δημοσκοπήσεις

Σχετικά με την εικόνα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, η κ. Γιαννακοπούλου τόνισε: «Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις ή που θα επιτεθώ στους δημοσκόπους. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής, δηλαδή δηλώνουν το τι συμβαίνει τώρα. Και γι’ αυτό πολλές φορές βλέπουμε το να πέφτουν έξω, γιατί διαμορφώνονται ρεύματα, υπάρχουν γκρίζες ζώνες, υπάρχουν πάρα πολλοί αναποφάσιστοι, όμως διαβάζοντας και χρησιμοποιώντας ως πολύτιμα εργαλεία τις δημοσκοπήσεις, η εικόνα την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή, προφανώς δεν είναι και η καλύτερη για εμάς».

«Έχει σηκωθεί σκόνη. Αφήστε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός. Να κάτσει η σκόνη» συνέχισε, ενώ ερωτηθείσα για τους λόγους της πτώσης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, είπε: «Το βλέπω και προφανώς με προβληματίζει και με ανησυχεί. Όμως για να μπορέσω να σας δώσω μία ερμηνεία και για να μπορώ να μιλήσω με σοβαρότητα, θα ήθελα να περάσει κάπως ο καιρός και να έρθει ο Σεπτέμβρης, να δούμε τι έχει να πει και πολιτικά ο κ. Τσίπρας, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε να μιλάει περισσότερο με τα πρόσωπα, τα οποία έχει παρουσιάσει στην ομάδα του. Πάρα πολύ ωραία…, αλλά οι αποσπασματικές πολιτικές προτάσεις από αυτά τα πρόσωπα εμένα με προβληματίζουν, όπως νομίζω και τον κόσμο».

«Περιμένω να ακούσω τις πολιτικές θέσεις του κ. Τσίπρα»

Στην ερώτηση τι μπορεί να αλλάξει μέχρι τον Σεπτέμβριο, απάντησε: «Το καλοκαίρι κανείς δεν μπορεί να κάνει πολιτική εκτίμηση όταν πλέον και η ίδια η κοινωνία μπαίνει και σε ένα άλλο mood. Εγώ περιμένω να ακούσω τις πολιτικές θέσεις του και τις πολιτικές προτάσεις του, γιατί όλοι μας πάνω στις πολιτικές μας προτάσεις θα κριθούμε. Μέχρι στιγμής βλέπω μια υπεραπλούστευση και βλέπω μια κουβέντα, η οποία γίνεται ότι θα σωθούμε αν θα φορολογήσουμε 1.500 ΑΦΜ, από τους οποίους θα βγάλουμε 4,5 δισ. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έχει πει πρωτοκλασάτο στέλεχος του κ. Τσίπρα. Όλοι πρέπει να πληρώνουν αναλογικά και να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, όμως, ο ελληνικός λαός έχει βγάλει πολύ πολύτιμα αντισώματα μέσα στην κρίση και μέσα στα μνημόνια. Μπορεί λοιπόν αυτά να ακούγονται εύκολα, καλά και ωραία, όμως μπορεί κανείς να πιστέψει ότι από αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε λεφτά ή με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε παροχές ή με αυτόν τον τρόπο τόσο απλά και απλουστευτικά θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών; Η αλήθεια είναι πολύ πιο πολύπλοκη, πολύ πιο συστηματική και σοβαρή. Μιλάει για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο για το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη -γιατί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε- δεν έκανε τίποτα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πιο ολόπλευρα και πολύ πιο συστηματικά το ζήτημα της οικονομίας και όχι με την υπεραπλούστευση του Τσίπρα, που φαίνεται αμετανόητος».

Η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κάτσελη

Σχετικά με τη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, σχολίασε: «Εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εφαρμόζει την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτό δεν ήταν δηλαδή απλή προαίρεση, αναγκάστηκε να νομοθετήσει αυτό το οποίο αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Εμείς είχαμε καταθέσει μία ολοκληρωμένη πρόταση, έχοντας μελετήσει και συνδιαμορφώσει αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, με τους δικηγορικούς συλλόγους, με τις ενώσεις καταναλωτών, δανειοληπτών κλπ και η ΝΔ τελικά, κάτω από το βάρος και την πίεση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου και την πίεση της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι αναγκάστηκε να κάνει το προφανές. Είναι θετικό, δεν μπορώ να πω ότι είναι αρνητικό, αλλά να βλέπουμε μέσα σε ποιο πλαίσιο και πώς ακριβώς το κάνει».

Το μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό, η κ. Γιαννακοπούλου ρωτήθηκε πώς βλέπει να εξελίσσονται φέτος οι μεταναστευτικές ροές, ιδιαίτερα στην Κρήτη, καθώς και για τα διαφημιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο δίκτυο και τα οποία παρουσιάζουν την Ελλάδα σαν να είναι «ξέφραγο αμπέλι», με τις αρχές να μην ασχολούνται με τους παράτυπους μετανάστες. «Προφανώς αυτές οι διαφημίσεις και όλη αυτή η συνθήκη την οποία δείχνουν ότι ισχύει στη χώρα μας, είναι κάτι το οποίο πρέπει και να μας ανησυχεί και να μας προβληματίσει» είπε αρχικά.

«Ξέρετε το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και σοβαρό ζήτημα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η αντιμετώπισή του, γιατί βλέπουμε πολύ εύκολα να αποτελεί ένα πεδίο ιδεολογικό, στο οποίο να βρίσκουμε εχθρούς, στο οποίο να γίνεται μία πολιτική αντιπαράθεση, η οποία δεν έχει τελικά και σχέση ούτε με την πραγματικότητα, ούτε με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, βλέπουμε να μεγαλώνει ένα ακραίο ρεύμα, με ακραία δεξιά χαρακτηριστικά, τόσο από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, όσο και στην Ευρώπη, γι’ αυτό χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και μια σοβαρή πολιτική η οποία θα το αντιμετωπίζει και με ευαισθησία και με συμμόρφωση της χώρας μας στις διεθνείς υποχρεώσεις της, και με αυστηρότητα και με ανθρωπιά όμως. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα» τόνισε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι συνεχίζει να υπάρχει μια εικόνα απρονοησίας. Στην Κρήτη, οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζουν, λίγο πιο αυξημένες ή στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Όμως, ο κ. Πλεύρης έναν ολόκληρο χρόνο μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει, και δεν υπάρχει μια χωροθέτηση, έστω μιας προσωρινής δομής, στην οποία θα υπάρχει φιλοξενία και θα γίνεται η όποια ταυτοποίηση των στοιχείων των προσφύγων, προκειμένου μετά να πηγαίνουν στις αντίστοιχες δομές της ενδοχώρας. Αναρωτιέμαι λοιπόν. Αυτό είναι ένα σοβαρός τρόπος αντιμετώπισης ενός τέτοιου ζητήματος, ενώ ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανθρώπινες ροές, όσο η γειτονιά μας φλέγεται; Ποια είναι λοιπόν η εικόνα προετοιμασίας;» συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο Μετανάστευσης, τόνισε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για τις χώρες πρώτης εισδοχής, όπως η Ελλάδα. «Έχω ζητήσει από τον κ. Πλεύρη δεκάδες φορές να μας παρουσιάσει, να μας ενημερώσει για το σχέδιο εφαρμογής. Ακόμα δεν ξέρουμε σε τι ακριβώς έχει δεσμευτεί η χώρα μας για το σχέδιο εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε δηλαδή τι έχει πει η κυβέρνηση στην Ευρώπη για το τι πρόκειται να κάνει στην Κρήτη, εκτός από να κάνει επικοινωνιακές φανφάρες ή επικοινωνιακές ανακοινώσεις. Ακόμα δεν υπάρχει τίποτα και βλέπουμε εικόνες που δεν μας τιμούν, σε μία περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα έντονο ζήτημα με το μεταναστευτικό» κατέληξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.