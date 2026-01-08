Βουλή – Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ κατά σειράς διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ΝΔ απέρριψε τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που έθεσαν το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ (για τα άρθρα 36, 39, 54, 57, 59 και 64) και ο ΣΥΡΙΖΑ ( για τα άρθρα 32, 34, 36, 39, 52, 64 και 77) που αφορούν την εξέλιξη των υπαξιωματικών. Αντίθετα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης υποστήριξαν την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων αυτών, υποστηρίζοντας πως αυτά παραβιάζουν τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές του Κράτους Δικαίου, όπως την προστατευόμενη εμπιστοσύνη των στελεχών, την απαγόρευση της δυσμενούς αναδρομικότητας, την αρχή της συνέχειας της διοίκησης, την αναλογικότητα και τους περιορισμούς της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς την εκτελεστική εξουσία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είπε ότι θα έπρεπε σε τέτοια θέματα να μην υπάρχει οξύτητα αλλά συναίνεση «και αντίληψη του κινδύνου». Σχετικά με τις αιτιάσεις περί παραβίασης «της ασφάλειας Δικαίου» και της «εύλογης προσδοκίας για το μέλλον» ο υπουργός ανέφερε πως όταν ήταν φοιτητής της Νομικής ο καθηγητής του, Σταθόπουλος, τους έλεγε ότι «η καταφυγή σε ανάλογες επικλήσεις αντισυνταγματικότητας και σε γενικές διατάξεις του Δικαίου γίνονται όταν είσαι απελπισμένος» και σχολίασε: «Ποιο είναι τι Δίκαιο που συζητάμε εδώ; Είναι ο νόμος Βενιζέλου 3833/2010 που προβλέπει σαφώς για τις προαγωγές ότι γίνεται επίπεδο ελέγχου ως προς τα προσόντα του κρινόμενου». Σημείωσε ότι με ευθύνη όλων των κομμάτων που μέχρι σήμερα κυβέρνησαν, αυτό το γράμμα του νόμου δεν εφαρμόστηκε «καθώς, σύμφωνα και με τα στοιχεία που προηγουμένως σας κατέθεσα, το 97,3% των στελεχών των ΕΔ λαμβάνει βαθμολογία 100%, μόλις το 0,14% λαμβάνει βαθμολογία κάτω από το 95%, και ουδείς κάτω από 90%» και αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση: «Μου ζητάτε να επιτρέψω την συνέχιση αυτού του καθεστώτος γιατί αυτό κατά την άποψή σας αποτελεί “ασφάλεια δικαίους” και “εύλογη προσδοκία”; Την στιγμή που δίπλα μας έχουμε μια απειλή εκατό φορές μεγαλύτερη από εμάς;».

Όπως υπογράμμισε, ο καθηγητής κ. Αλεβιζάτος, ερωτηθείς, «διατύπωσε μια άποψη, που σέβομαι βαθιά, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια “βελούδινη μετάβαση”, με μεταβατικές διατάξεις» και τόνισε: «Αυτό κάνει η κυβέρνηση και μάλιστα “πολυτελώς”, όταν η ανάγκη ίσως θα επέβαλε μια πιο στενή χρονική μετάβαση. Έχοντας τοποθετήσει μια 20ετή περίοδο προσαρμογής και δύο τρόπους με τους οποίου οι υπαξιωματικοί μπορεί να γίνουν αξιωματικοί και μάλιστα σε μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι ήλπιζαν όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις των ρυθμίσεων αυτών. Διασφαλίζοντας και το 20% των θέσεων για αυτούς». Οι αιτιάσεις αυτές αντισυνταγματικότητας είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας «είναι προδήλως υποβαλλόμενες για πολιτικούς λόγους» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Απαντώντας στην αναφορά κοινοβουλευτικού εκπροσώπου περί κηδειόχαρτων με το όνομά του από όσους διαμαρτύρονται κατά του νομοσχεδίου, ο κ. Δένδιας σχολίασε χαρακτηριστικά: «Είχα χρόνια να ζήσω μια τέτοια συμπεριφορά. Την είχα ζήσει πριν χρόνια ως βουλευτής της ΝΔ όταν καθήμενος σε αυτά τα έδρανα, τότε η Χρυσή Αυγή μού είχε δείξει κηδειόσημο. Αυτά τα έχω συνηθίσει, δεν με αφορούν, αλλά θλίβομαι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ