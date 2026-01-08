Βουλή – Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Σύνοψη από το

  • Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ κατά διατάξεων του σχεδίου νόμου «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».
  • Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι οι διατάξεις παραβιάζουν θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές, όπως την προστατευόμενη εμπιστοσύνη των στελεχών και την απαγόρευση της δυσμενούς αναδρομικότητας.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απέρριψε τις αιτιάσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει μια «βελούδινη μετάβαση» με 20ετή περίοδο προσαρμογής και διασφάλιση θέσεων για τους υπαξιωματικούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή – Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ κατά σειράς διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ΝΔ απέρριψε τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που έθεσαν το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ (για τα άρθρα 36, 39, 54, 57, 59 και 64) και ο ΣΥΡΙΖΑ ( για τα άρθρα 32, 34, 36, 39, 52, 64 και 77) που αφορούν την εξέλιξη των υπαξιωματικών. Αντίθετα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης υποστήριξαν την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων αυτών, υποστηρίζοντας πως αυτά παραβιάζουν τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές του Κράτους Δικαίου, όπως την προστατευόμενη εμπιστοσύνη των στελεχών, την απαγόρευση της δυσμενούς αναδρομικότητας, την αρχή της συνέχειας της διοίκησης, την αναλογικότητα και τους περιορισμούς της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς την εκτελεστική εξουσία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είπε ότι θα έπρεπε σε τέτοια θέματα να μην υπάρχει οξύτητα αλλά συναίνεση «και αντίληψη του κινδύνου». Σχετικά με τις αιτιάσεις περί παραβίασης «της ασφάλειας Δικαίου» και της «εύλογης προσδοκίας για το μέλλον» ο υπουργός ανέφερε πως όταν ήταν φοιτητής της Νομικής ο καθηγητής του, Σταθόπουλος, τους έλεγε ότι «η καταφυγή σε ανάλογες επικλήσεις αντισυνταγματικότητας και σε γενικές διατάξεις του Δικαίου γίνονται όταν είσαι απελπισμένος» και σχολίασε: «Ποιο είναι τι Δίκαιο που συζητάμε εδώ; Είναι ο νόμος Βενιζέλου 3833/2010 που προβλέπει σαφώς για τις προαγωγές ότι γίνεται επίπεδο ελέγχου ως προς τα προσόντα του κρινόμενου». Σημείωσε ότι με ευθύνη όλων των κομμάτων που μέχρι σήμερα κυβέρνησαν, αυτό το γράμμα του νόμου δεν εφαρμόστηκε «καθώς, σύμφωνα και με τα στοιχεία που προηγουμένως σας κατέθεσα, το 97,3% των στελεχών των ΕΔ λαμβάνει βαθμολογία 100%, μόλις το 0,14% λαμβάνει βαθμολογία κάτω από το 95%, και ουδείς κάτω από 90%» και αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση: «Μου ζητάτε να επιτρέψω την συνέχιση αυτού του καθεστώτος γιατί αυτό κατά την άποψή σας αποτελεί “ασφάλεια δικαίους” και “εύλογη προσδοκία”; Την στιγμή που δίπλα μας έχουμε μια απειλή εκατό φορές μεγαλύτερη από εμάς;».

Όπως υπογράμμισε, ο καθηγητής κ. Αλεβιζάτος, ερωτηθείς, «διατύπωσε μια άποψη, που σέβομαι βαθιά, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια “βελούδινη μετάβαση”, με μεταβατικές διατάξεις» και τόνισε: «Αυτό κάνει η κυβέρνηση και μάλιστα “πολυτελώς”, όταν η ανάγκη ίσως θα επέβαλε μια πιο στενή χρονική μετάβαση. Έχοντας τοποθετήσει μια 20ετή περίοδο προσαρμογής και δύο τρόπους με τους οποίου οι υπαξιωματικοί μπορεί να γίνουν αξιωματικοί και μάλιστα σε μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι ήλπιζαν όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις των ρυθμίσεων αυτών. Διασφαλίζοντας και το 20% των θέσεων για αυτούς». Οι αιτιάσεις αυτές αντισυνταγματικότητας είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας «είναι προδήλως υποβαλλόμενες για πολιτικούς λόγους» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Απαντώντας στην αναφορά κοινοβουλευτικού εκπροσώπου περί κηδειόχαρτων με το όνομά του από όσους διαμαρτύρονται κατά του νομοσχεδίου, ο κ. Δένδιας σχολίασε χαρακτηριστικά: «Είχα χρόνια να ζήσω μια τέτοια συμπεριφορά. Την είχα ζήσει πριν χρόνια ως βουλευτής της ΝΔ όταν καθήμενος σε αυτά τα έδρανα, τότε η Χρυσή Αυγή μού είχε δείξει κηδειόσημο. Αυτά τα έχω συνηθίσει, δεν με αφορούν, αλλά θλίβομαι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η παραβατικότητα των νέων δεν αντιμετωπίζεται με φόβο

ΕΟΦ: Οδηγίες για ατομικές παραγγελίες φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Πράσινο φως για την υλοποίηση νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων

ΔΥΠΑ: Ευκαιρία εργασίας με περισσότερες από 1.000 θέσεις από 40 επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:13 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: «Ναι» στην πρόσκληση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη

Νέα πρόσκληση στους αγρότες για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την προσεχή Τρίτη, υπό δύο όρ...
16:35 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Το 2026 μπαίνει με πολύ θετικούς οιωνούς για τον «Άγιο Σάββα» – Το ΕΣΥ αλλάζει

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει» τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέ...
16:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας στη Βουλή: Εθνική ευθύνη η εκλογίκευση στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Η κυβέρνηση δεν έχει το παραμικρό να χωρίσει με τους υπαξιωματικούς. Και τους εκτιμά και τους...
15:50 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Συνάντηση Παπασταύρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών – «Πολύ γρήγορα θα γίνει ένα μεγάλο έργο αγάπης για τους ευάλωτους συμπολίτες μας»

Συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, είχε σήμερα ο Υπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι