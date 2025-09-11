Αγώνας δρόμου από την Ομάδα ΔΙΑΣ για να σωθεί έγκυος σε κρίσιμη κατάσταση – «Ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες»

Μέσα σε ένα τέταρτο μια ετοιμόγεννη γυναίκα, σε κρίσιμη κατάσταση, έφθασε στο νοσοκομείο συνοδεία δικυκλιστών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Χ η ΕΛΑΣ, φαίνονται οι αστυνομικοί να δίνουν οδηγίες στον σύζυγο της γυναίκας που οδηγούσε το αυτοκίνητο, με το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά. Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο. Το όχημα εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά — με ασφάλεια και ταχύτητα — η συνοδεία ολοκληρώθηκε και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς» αναφέρει η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ.

«Φύγε, μπες μπροστά», «κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» ακούγονται να λένε οι αστυνομικοί.