Αγώνας δρόμου από την Ομάδα ΔΙΑΣ για να σωθεί έγκυος σε κρίσιμη κατάσταση – «Ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες»

Enikos Newsroom

κοινωνία

ομάδα ΔΙΑΣ

Μέσα σε ένα τέταρτο μια ετοιμόγεννη γυναίκα, σε κρίσιμη κατάσταση, έφθασε στο νοσοκομείο συνοδεία δικυκλιστών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Χ η ΕΛΑΣ, φαίνονται οι αστυνομικοί να δίνουν οδηγίες στον σύζυγο της γυναίκας που οδηγούσε το αυτοκίνητο, με το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά. Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο. Το όχημα εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο.  Μέσα σε μόλις 15 λεπτά — με ασφάλεια και ταχύτητα — η συνοδεία ολοκληρώθηκε και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς» αναφέρει η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ.

«Φύγε, μπες μπροστά», «κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» ακούγονται να λένε οι αστυνομικοί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλλαγή σελίδας στη μακροχρόνια φροντίδα ψυχικής υγείας- Αφορά 500.000 Έλληνες

Νυστάζετε μετά το φαγητό; Πότε μπορεί να είναι ένδειξη σακχάρου

Νέο επίδομα θέρμανσης: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις-Τι θα ισχύσει για τους δικαιούχους και τα ποσά 

Ακρίβεια: Πονοκέφαλος για τους καταναλωτές οι μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα- Συνεχίζεται το «ράλι» στα ενοίκια

Google: Νέο update ασφαλείας διορθώνει κρίσιμη ευπάθεια στον Chrome – «Ενημερώστε άμεσα τον browser σας»

«Άρχισαν» τα σημάδια της βιβλικής προφητείας για την Ημέρα της Κρίσης – «Ο Ιησούς θα επιστρέψει σε λίγες μόνο εβδομάδες» υπ...
περισσότερα
10:05 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδιο στον Κηφισό: 22χρονος επιτέθηκε σε ιερέα που πήγαινε σε σχολείο για τον αγιασμό

Επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 11/9 στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Κη...
09:57 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Hellenic Train: Χωρίς τρένα σήμερα λόγω απεργίας των μηχανοδηγών – Ποια δρομολόγια ακυρώνονται, οι εναλλακτικές

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα μηχανοδηγοί των τρένων προκειμένου να εκφράσουν τη δυσαρέσκε...
09:45 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Καλάβρυτα: Απολογούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου – Ο ρόλος των μελών του κυκλώματος

Απολογούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας. Ανάμεσα τους είναι ο ηγο...
09:20 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός στους Θρακομακεδόνες – Φωτιά σε κατάστημα εστίασης

Φωτιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα εστίασης που βρίσκεται στους Θρακομακεδόνες το πρωί της Πέμπτης ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος