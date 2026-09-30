Σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης και Διερμηνείας
- Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών
Γεγονότα
- 1791: Η όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ «Ο Μαγικός Αυλός» κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
- 1876: Πρώτη στέγη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη δυτική πλευρά της οικίας Μελά, όπου λειτουργούσε το Κεντρικό Ταχυδρομείο
Ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από την κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου.
- 1968: 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων σε άλλη αμαξοστοιχία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα κι έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον Πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες, που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του χουντικού Συντάγματος.
- 1983: Συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη, όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. «Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων» γράφει το περιοδικό «Rolling Stone».
- 1987: Το «Γκάζι», το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, με πρωτοβουλία του δημάρχου Μιλτιάδη Έβερτ.
- 1999: Το βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκρας, συγγραφέα, μεταξύ άλλων, του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής».
Γεννήσεις
- 1923: Μαργαρίτα Παπανδρέου – Τσαντ, Αμερικανίδα σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. (Θαν. 18/11/2026)
- 1924: Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. (Θαν. 20/4/1999)
- 1924: Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας. («Εν ψυχρώ») (Θαν. 25/8/1984)
- 1937: Γιάννης Βόγλης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 20/4/2016)
- 1964: Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο.
- 1997: Μαξ Φερστάπεν, Ολλανδός οδηγός αγώνων.
Θάνατοι
- 1826: Γιάννης Γκούρας, μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης. Έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. (Γεν. 1771)
- 1955: Τζέιμς Ντιν, Αμερικανός ηθοποιός. (Γεν. 8/2/1931)
- 1985: Τσαρλς Ρίχτερ, Αμερικανός γεωφυσικός, που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών. (Γεν. 26/4/1900)
- 2010: Δούκισσα, Ελληνίδα τραγουδίστρια. (Γεν. 7/2/1941)