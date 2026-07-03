Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Συνελήφθη ο υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» ο 17χρονος από την Αγγλία που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο και σε έναν φίλο του, αφού πρώτα οι δύο ανήλικοι του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο 37χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.

Περίπου στις 5:00 ο 17χρονος Άγγλος έπεσε στο κενό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου, που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι.