Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Συνελήφθη ο υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ

Ένας 17χρονος από την Αγγλία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Ο υπάλληλος περιπτέρου που πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο και τον φίλο του συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.

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Ερυθρός Σταυρός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος από την Αγγλία που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του, είχαν προμηθευτεί αλκοόλ από ένα περίπτερο.
  • Ο υπάλληλος που τους πούλησε το αλκοόλ συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» ο 17χρονος από την Αγγλία που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Χαλάνδρι: 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο και σε έναν φίλο του, αφού πρώτα οι δύο ανήλικοι του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο 37χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.

Περίπου στις 5:00 ο 17χρονος Άγγλος έπεσε στο κενό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου, που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι.

 

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