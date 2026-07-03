Κρήτη: Οδηγός βυτιοφόρου έκανε επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων – Δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με καταγγελία, οδηγός βυτιοφόρου οχήματος κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς μάλλον… βιαζόταν.

«Δεν θέλω καν να φανταστώ τι θα γινόταν σε περίπτωση σύγκρουσης», αναφέρει χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας στo flashnews.gr που κατήγγειλε το περιστατικό.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο επαγγελματίας οδηγός κορνάρει και αναβοσβήνει τα φώτα στο μπροστινό όχημα, κι έπειτα μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση.

Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο τροχαίο.

Δείτε το βίντεο: