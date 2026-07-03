Κρήτη: Οδηγός βυτιοφόρου έκανε επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων – Δείτε βίντεο

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων, στην Κρήτη, όπου οδηγός βυτιοφόρου κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για να κάνει προσπέραση. Το περιστατικό, που καταγγέλθηκε από αυτόπτη μάρτυρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε τροχαίο ατύχημα.

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βυτιοφόρο- Χανιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων, στην Κρήτη, με οδηγό βυτιοφόρου.
  • Σύμφωνα με καταγγελία, οδηγός βυτιοφόρου οχήματος κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για να κάνει προσπέραση.
  • Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο τροχαίο, με αυτόπτη μάρτυρα να δηλώνει: «Δεν θέλω καν να φανταστώ τι θα γινόταν σε περίπτωση σύγκρουσης».

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Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με καταγγελία, οδηγός βυτιοφόρου οχήματος κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς μάλλον… βιαζόταν.

«Δεν θέλω καν να φανταστώ τι θα γινόταν σε περίπτωση σύγκρουσης», αναφέρει χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας στo flashnews.gr που κατήγγειλε το περιστατικό.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο επαγγελματίας οδηγός κορνάρει και αναβοσβήνει τα φώτα στο μπροστινό όχημα, κι έπειτα μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση.

Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο τροχαίο.

Δείτε το βίντεο:

 

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