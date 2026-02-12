Το Ίδρυμα Γκέιτς αρνείται οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τον Τζέφρι Έπστάιν

Το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ουδέποτε πραγματοποίησε καμία οικονομική συναλλαγή με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ούτε τον προσέλαβε ποτέ, με φόντο τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα οποία περιλαμβάνονται επικοινωνίες μεταξύ του Έπστιν και προσωπικού του ιδρύματος.

«Βάσει των ισχυρισμών του Έπστάιν ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει σημαντικούς φιλανθρωπικούς πόρους για την παγκόσμια υγεία και ανάπτυξη, ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων του ιδρύματος επικοινώνησε με τον Έπστάιν προκειμένου να προσπαθήσει να εξασφαλίσει αυτήν την πιθανή χρηματοδότηση», αναφέρει το Ίδρυμα Γκέιτς στην ανακοίνωσή του.

«Τελικά, το Ίδρυμα δεν επεδίωξε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Έπστάιν ούτε δημιουργήθηκε ποτέ κάποιο ταμείο», συμπληρώνει.

Ο Τζέφρι Έπστάιν– ο οποίος το 2019 βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του, σε φυλακή του Μανχάταν – εκμεταλλευόταν επί δεκαετίες τον πλούτο και τις διασυνδέσεις του για να καλλιεργήσει σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες σε όλον τον κόσμο.

Σημειώνεται ότι τα δημοσιοποιημένα έγγραφα δείχνουν ότι ο Μπιλ Γκέιτς και ο Έπσταϊν συναντήθηκαν επανειλημμένα μετά τη φυλάκιση του Έπσταϊν για να συζητήσουν την επέκταση των φιλανθρωπικών προσπαθειών του Γκέιτς. Περιλάμβαναν επίσης φωτογραφίες του Γκέιτς να ποζάρει με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα είναι κρυμμένα. Ο Γκέιτς έχει δηλώσει ότι η σχέση περιοριζόταν σε συζητήσεις που σχετίζονταν με φιλανθρωπία και ότι ήταν λάθος εκ μέρους του να συναντηθεί με τον Έπσταϊν.

Πηγή: Reuters

04:45 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

