ΗΠΑ: Τρεις ώρες κράτησε η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο- «Δεν επιτεύχθηκε τίποτα οριστικό»

Σχεδόν 3 ώρες διήρκεσε η συνάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Ισραληνιού πρωθυπουργού.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ όπως και ο ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, που είναι και γαμπρός του Τραμπ, ήταν παρόντες στη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρών ήταν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι, παρόλο που μόλις ολοκλήρωσε μια «πολύ καλή» συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, «δεν επιτεύχθηκε τίποτα οριστικό, εκτός από το ότι επέμεινα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

«Αν είναι δυνατόν, ενημέρωσα τον πρωθυπουργό ότι αυτό θα ήταν προτιμότερο. Αν δεν είναι, θα πρέπει απλώς να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», γράφει ο Τραμπ στο Truth Social, χωρίς να διευκρινίζει αν ο Νετανιάχου συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση.

«Την τελευταία φορά που το Ιράν αποφάσισε ότι ήταν καλύτερο να μην συνάψει συμφωνία, δέχτηκε το Midnight Hammer — κάτι που δεν του βγήκε σε καλό», είπε, αναφερόμενος στις επιθέσεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 εναντίον των τριών κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. «Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο λογικοί και υπεύθυνοι», λέει.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης «την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα».

Η συνάντηση είχε στόχο να καθοριστεί μια κοινή γραμμή δράσης σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον δεν καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, εν μέσω σκεπτικισμού και από τις δύο πλευρές σχετικά με το πόσο πιθανό είναι να υπάρξει τελικώς συμφωνία, σύμφωνα με το Channel 12, του Ισραήλ, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η λακωνική ανακοίνωση του Ισραήλ

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε μια σχετικά λακωνική ανακοίνωση σχετικά με τη μακρά συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι οι δύο πλευρές «συζήτησαν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τη Γάζα και τις εξελίξεις στην περιοχή».

«Ο πρωθυπουργός τόνισε τις ανάγκες του Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, και οι δύο συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή συνεργασία και συνεχή επικοινωνία», αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού.

Τι φοβούνται οι δύο πλευρές

Η Ουάσιγκτον είναι σκεπτική ως προς την πιθανότητα επίτευξης ακόμη και μιας συμφωνίας που θα εστιάζει αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σε αντίθεση με μια συμφωνία που θα αφορά και τους βαλλιστικούς του πυραύλους, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Συνεπώς, κεντρικός στόχος της σημερινής συνάντησης είναι η συμφωνία για ένα σχέδιο δράσης σε περίπτωση αποτυχίας , είπε ο αξιωματούχος προσθέτοντας ότι εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφωνήσουν στο να κάνουν κοινή επίθεση σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, αυτή θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική.

Στο Ισραήλ πάντως δεν αναμένεται να επιτευχθεί συμφωνία. Τα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου θα επιδιώξει να διατηρήσει την ελευθερία δράσης του Ισραήλ σε σχέση με την Τεχεράνη, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα των συνομιλιών Ιράν – ΗΠΑ.