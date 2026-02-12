Σωκράτης Φάμελλος: «Καλή Τσικνοπέμπτη με τις τιμές να έχουν φτάσει στα ύψη»

Enikos Newsroom

πολιτική

Το δυσβάσταχτο κόστος ζωής από την ακρίβεια με αφορμή την Τσικνοπέμπτη σχολιάζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως:

«Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει είδος πολυτελείας.

Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη.

Σε σχέση με το 2019, οι τιμές σε πολλά είδη κρέατος έχουν διπλασιαστεί.

Αλλά ακόμα και σε σχέση με πέρυσι, οι τιμές έχουν αυξηθεί 30%.

Εμείς εδώ στη Βουλή έχουμε φέρει σχέδιο νόμου για έλεγχο της αγοράς και καταπολέμηση της αισχροκέρδειας.

Αλλά και για την αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα για τουλάχιστον έξι μήνες.

Έχω καταθέσει και Επίκαιρη Ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη να έρθει εδώ στη Βουλή να απαντήσει γιατί δεν παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας.

Απ’ ότι φαίνεται φοβάται να έρθει να απαντήσει.

Όμως ας είμαστε και λίγο αισιόδοξοι.

Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει.

Καλή Τσικνοπέμπτη!».

