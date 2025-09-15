Πορτογαλία: Κοπάδι από όρκες βύθισαν σκάφος γεμάτο τουρίστες – Συγκλονιστικό βίντεο

Πλάνα από την επίθεση που έκαναν φάλαινες δολοφόνοι σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, στην Πορτογαλία, χτυπώντας το και εμβολίζοντάς το, μέχρι να βυθιστεί, κατέγραψαν τα μέλη του πληρώματος άλλου σκάφους που έπλεε σε μικρή απόσταση.

Το σκάφος μετέφερε τουρίστες και έπλεε στα ανοικτά της παραλίας Fonte da Telha το Σάββατο, όταν συνέβη η καταστροφή. Τα πλάνα δείχνουν αρκετές όρκες να κυνηγούν το σκάφος πριν αρχίσουν να το χτυπούν βίαια, προκαλώντας πανικό στους ιστιοπλόους, ενώ ένα άτομο φωνάζει “Ω Θεέ μου”. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς.

Η Ναυτιλιακή Αρχή δήλωσε ότι το Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης της Λισαβόνας έλαβε τον πρώτο συναγερμό στις 12:30 μ.μ. και έστειλε αμέσως ναυαγοσώστες. Ο Bernardo Queiroz, διευθυντής του Mercedes-Benz Oceanic Lounge, δήλωσε ότι το σκάφος του βρισκόταν σε ένα ταξίδι παρατήρησης δελφινιών όταν παρατήρησε κοντινό σκάφος να κινείται ακανόνιστα. Το πλησίασε και είδε τέσσερις όρκες να κάνουν κύκλους γύρω από το σκάφος.

Τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο Nautic Squad διασώθηκαν, ενώ τα κοντινά σκάφη προσπάθησαν ανεπιτυχώς να ρυμουλκήσουν το σκάφος σε ασφαλές σημείο. Λίγο αργότερα βυθίστηκε. Στην διάσωση των επιβατών συνέβαλε το πλήρωμα τρίτου σκάφους, που έπλεε στα ανοικτά του Cascais.

Κάποιοι ανέφεραν ότι είδαν ένα κοπάδι από τέσσερις όρκες, ενώ ένας άλλος καπετάνιος είπε ότι μόνο μία φάλαινα χτύπησε το πηδάλιο δύο ή τρεις φορές, προκαλώντας ρωγμές από τις οποίες μπήκε νερό στο σκάφος το οποίο πλημμύρισε.

Από το 2019, οι όρκες έχουν στοχεύσει επανειλημμένα σκάφη στην περιοχή, χτυπώντας συνήθως το πηδάλιο. Μεταξύ του 2020 και του 2023 φέρεται να σημειώθηκαν περίπου 500 επιθέσεις.

Κανένας άνθρωπος δεν τραυματίστηκε, αλλά το 20% των σκαφών υπέστησαν ζημιές και αρκετά χάθηκαν.

Το περιστατικό σημειώνεται μετά την προειδοποίηση προς τους ναυτικούς να μην βγουν στη θάλασσα, τον περασμένο μήνα, έπειτα από μια πρόσφατη σειρά τρομακτικών επιθέσεων από όρκες στα ανοικτά των ισπανικών ακτών.

Η ακτοφυλακή συμβούλευσε τους ναυτικούς στη Γαλικία να παραμείνουν στο λιμάνι, αφού έλαβε αναφορές για φάλαινες που χτυπάνε τα πηδάλια των σκαφών σε πολύ πιο ρηχά νερά από ό,τι συνήθως.

Μία από τις επιθέσεις συνέβη στο Vilaxoan, μια πολυσύχναστη περιοχή αλιείας στην Ria de Arousa, μια εκβολή που δεν είναι γνωστή για συναντήσεις με όρκες, αναφέρουν οι Times. Οι περισσότερες αναφερθείσες επιθέσεις από το 2020 έχουν γίνει σε βαθύτερα νερά σε λιγότερο πολυσύχναστες περιοχές κατά μήκος της ατλαντικής ακτής της Γαλικίας και κοντά στα Στενά του Γιβραλτάρ, όπου οι όρκες παραδοσιακά ακολουθούν τις μεταναστεύσεις του ερυθρού τόνου.

Οι όρκες δεν ήταν γνωστό ότι αλληλεπιδρούσαν με σκάφη, αλλά οι αναφορές για τα κοπάδια της Ιβηρικής που εμβολίζουν και καταστρέφουν σκάφη έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμπεριφορά αυτή γίνεται όλο και πιο συχνή.

Πολλοί βιολόγοι πιστεύουν ότι οι φάλαινες μπορεί να επιτίθενται από πλήξη, αναζητώντας μια έξαρση αδρεναλίνης, αναφέρει η Mailonline.