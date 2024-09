Ντόναλντ Τραμπ: Πυροβολισμοί κοντά στη λέσχη γκολφ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ – «Είναι ασφαλής» λέει το επιτελείο του

Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «ασφαλής μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή του».

Το περιστατικό συνέβη στο Trump International Golf Club του Δυτικού Παλμ Μπιτς, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έπαιζε γκολφ. Οι Αρχές απέκλεισαν αμέσως την περιοχή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή του. Δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Στίβεν Τσανγκ, σε μια δήλωση που δεν παρείχε επιπλέον λεπτομέρειες.

An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.

SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.

«Η Μυστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς, διερευνά ένα περιστατικό προστασίας που αφορά τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο συνέβη λίγο πριν από τις 2 μ.μ. Ο πρώην πρόεδρος είναι ασφαλής», ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το CNN.

Ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, που ενημερώθηκε για το περιστατικό, δήλωσε στο NBC News ότι ο Τραμπ βρισκόταν στο γήπεδο γκολφ όταν ακούστηκε σε κοντινή απόσταση κάτι που φαινόταν να είναι ήχος πυροβολισμών.

Για προληπτικούς λόγους, η Μυστική Υπηρεσία τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος, αλλά δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι ο Τραμπ ήταν στόχος.

Η New York Post, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές ανέφερε ότι δύο άτομα αντάλλαξαν πυρά έξω από το γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ανέφερε ότι μίλησε με τον Τραμπ μετά το περιστατικό. Δεν μοιράστηκε πληροφορίες για την κατάσταση του Τραμπ, αλλά πρόσθεσε: «Είναι ένας από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι σε καλή διάθεση και είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να σώσει τη χώρα μας».

Just spoke with President Trump. He is one of the strongest people I’ve ever known.

He’s in good spirits and he is more resolved than ever to save our country. https://t.co/9CWaeFrOpX

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 15, 2024