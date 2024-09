Κέιτ Μίντλετον: Η σκοτεινή πλευρά του αδελφού της – Η σκυλίτσα που του έσωσε τη ζωή από την αυτοκτονία

Ο Τζέιμς Μίντλετον, αδελφός της Κέιτ, αποκαλύπτει τις προσωπικές δοκιμασίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει με την ψυχική του υγεία στο νέο του βιβλίο, «Meet Ella: The Dog Who Saved My Life» (Γνωρίστε την Έλλα: Ο σκύλος που μου έσωσε τη ζωή), το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου. Στο βιβλίο του, ο 37χρονος Τζέιμς ανοίγει την καρδιά του για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές σκέψεις και τις κρίσεις του κατά τη διάρκεια των ετών.

Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύθηκε από την Daily Mail την Παρασκευή, ο Τζέιμς μοιράζεται τις τρομακτικές σκέψεις που είχε σχετικά με την αυτοκτονία. «Η ζωή δεν αξίζει πια να τη ζήσω. Νιώθω αυτοκτονικός. Σκέφτομαι τρόπους να πεθάνω για να ξεφύγω από την ασταθή πορεία που με οδηγεί στα πρόθυρα της τρέλας», γράφει.

Ο Τζέιμς επισημαίνει ότι, παρά τα προνόμια που του προσφέρει η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των γονιών του, Καρόλ και Μάικλ Μίντλετον, των αδελφών του Κέιτ και Πίππα, καθώς και των κουνιάδων του, Πρίγκιπα Γουίλιαμ και Τζέιμς Μάθιους, η μάχη που δίνει μέσα του επικρατεί των πάντων. «Αλλά τους απομακρύνω όλους. Δεν απαντώ στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Τα email παραμένουν αναπάντητα. Οι προσκλήσεις για επισκέψεις αγνοούνται. Κρύβομαι πίσω από μια διπλή κλειδωμένη πόρτα, αδιάφορος», αναφέρει.

Ο Τζέιμς θυμάται ιδιαίτερα μια νύχτα τον Νοέμβριο του 2017, όταν βρέθηκε στα πιο χαμηλά επίπεδα της ζωής του και σκέφτηκε να αυτοκτονήσει πηδώντας από την ταράτσα ενός κτηρίου στο Λονδίνο. «Σκοτεινές σκέψεις με κατακλύζουν. Τι μπορώ να κάνω για να τις σταματήσω; Σκέφτομαι να πηδήξω από την ταράτσα. Ποιος θα με βρει; Ένας περαστικός ταξιτζής; Ένας γείτονας;», αναφέρεται στο βιβλίο του, περιγράφοντας γλαφυρά τις σκέψεις που έκανε.

Ο Τζέιμς αναφέρει ότι σκέφτηκε ακόμη και αν η πράξη του θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα τραγικό ατύχημα, ώστε η οικογένειά του να μην υποφέρει επιπλέον από τη γνώση της αυτοκτονίας του. «Αναρωτιέμαι αν, αν πηδήξω, θα μπορούσε αυτό να ερμηνευθεί ως τραγικό ατύχημα; Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένειά μου, αν και θα θρηνήσει απελπισμένα, θα γλιτώσει από την πρόσθετη ταλαιπωρία της γνώσης ότι έβαλα τέλος στη ζωή μου με αυτοκτονία».

Ωστόσο, η έμπνευση που βρήκε από την σκυλίτσα του, την Έλλα, τον εμπόδισε από την αυτοκτονία. Ο Τζέιμς εξηγεί: «Φαντάζομαι τον εαυτό μου χωρίς αυτήν, και αυτή η αλυσίδα σκέψεων με κάνει να διστάσω. Τι θα έκανε η Έλλα χωρίς εμένα; Εξαρτάται από μένα και εγώ από εκείνη. Το συναίσθημα είναι απόλυτα αμοιβαίο».

Ο Τζέιμς αναφέρεται με τρυφερότητα στην Έλλα, λέγοντας ότι «Η Έλλα είναι ο λόγος που δεν έκανα το μοιραίο άλμα. Είναι η Έλλα, το σκυλί που έσωσε τη ζωή μου».

Θυμάται ότι η Έλλα είχε μπει στη ζωή του ως ένα μικρό, τυφλό κουτάβι και είχε γίνει η συντροφιά, η ελπίδα και η στήριξή του στις πιο σκοτεινές μέρες του. «Αγαπώ την Έλλα με κάθε κομμάτι της ύπαρξής μου από τότε που ήταν ένα μικρό, τυφλό κουτάβι. Ήταν η συντροφιά μου, η ελπίδα μου, η στήριξή μου στις πιο σκοτεινές ημέρες μου. Μου έδωσε αγάπη χωρίς όρους και πίστη», προσθέτει.

Δυστυχώς, η Έλλα απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2023. Ο Τζέιμς μοιράστηκε την είδηση αυτή μέσω του Instagram, γράφοντας: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω ότι η αγαπημένη μου Έλλα πέθανε. Για 15 χρόνια, η Έλλα ήταν στο πλευρό μου, από τις πιο σκοτεινές μέρες μου μέχρι τις πιο ευτυχισμένες. Θα μου λείψει απελπιστικά».