Enikos Newsroom

διεθνή

Κίνα: Η ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Κίνα καταδίκασε την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενέργεια που χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Η Κίνα είναι βαθιά σοκαρισμένη και καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας και τη χρήση βίας εναντίον του προέδρου μιας χώρας», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε μια τέτοια ηγεμονική συμπεριφορά από τις ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Προτρέπουμε τις ΗΠΑ να τηρούν το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

19:32 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

